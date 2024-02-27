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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024.. 13 يوما

رؤية هلال رمضان
رؤية هلال رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن موعد استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 1445 هجرية، وذلك يوم الأحد الموافق 29 شعبان 1445 هـ، الموافق 10 مارس 2024.

وأوضحت دار الإفتاء، أن إعلان رؤية هلال شهر رمضان، سيكون من خلال البث المباشر على صفحات دار الإفتاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونبهت دار الإفتاء المصرية، على  أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، مؤكدة أن نتيجة رؤية هلال رمضان سوف يتم نشرها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، منوهة بأن رؤية الهلال تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله , عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله  أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ قَالَ اللهمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ رَبِّى وَرَبُّكَ الله  وكان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتعلَّمونَ هذا الدُّعاءَ إذا دخَلَتِ السَّنةُ أوِ الشَّهرُ اللَّهمَّ أدخِلْه علينا بالأمنِ والإيمانِ والسَّلامةِ والإسلامِ ورِضوانٍ مِن الرَّحمنِ وجوازٍ مِن الشَّيطانِ.

دار الإفتاء شهر رمضان رؤية هلال شهر رمضان هلال شهر رمضان

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