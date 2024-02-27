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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القسام تعلن خوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال في حي الزيتون بغزة

كتائب القسام
كتائب القسام

قالت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، إنه منذ صباح اليوم يخوض مجاهدو القسام معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

أضافت كتائب القسام، عبر قناتها على تليجرام، أنها استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها شمال مسجد مصعب بن عمير شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، أكدت كتائب القسام أنها دكت تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأضافت كتائب القسام أنها تدك أيضا بالاشتراك مع مجموعات عمر القاسم، تجمعاً لقوات إسرائيلية آخري جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.

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