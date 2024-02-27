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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وظائف بنك القاهرة برواتب مجزية قدم الآن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف التي أعلنها بنك القاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف في فروعه المختلفة.

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الشروط المطلوبة لوظائف بنك القاهرة

  1. أن يكون لديه شهادات في دورات الائتمان.
  2. القدرة على إقامة والحفاظ على العلاقات مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
  3. الوعي الكامل بمنتجات البنك وخدماته وسياساته وقواعده وتنظيمه.
  4. أن يكون لديه مهارات تحليلية ونمذجة مثبتة وفهم شامل للبيانات المالية.
  5. أن يكون لديه فهم ممتاز لممارسات الإقراض.
  6. أن يكون لديه مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والتفاوض والتواصل.
  7. وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك القاهرة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك القاهرة على موقع التوظيف الشهير لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به للبنك.
  8. أماكن العمل تكون في المنصورة والزقازيق وبورسعيد والغردقة.
  9. سنوات الخبرة تكون من 3 إلى 5 سنوات من الخبرة في مجال قروض الأعمال الصغيرة.
  10. الخلفية التعليمية: درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة في (التجارة، إدارة الأعمال، الاقتصاد والمالية).
وظائف 

تفاصيل وظائف بنك القاهرة 2024


وأوضح البنك التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف بنك القاهرة المعلن عنها عبر موقع التوظيف، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل وكيفية التقديم للوظائف، كالتالي:

مسؤوليات العمل بوظائف بنك القاهرة

  1. جمع مستندات ما بعد الموافقة من أجل استيفاء شروط الموافقة الائتمانية وعملية الحجز بالتنسيق مع القطاعات ذات الصلة.
  2. انتظام مراجعة ومتابعة الحسابات الائتمانية وتجديدها مع مراعاة شروط الائتمان لتخفيف المخاطر التشغيلية ولضمان الالتزام المستمر بإجراءات وسياسات العمل المتفق عليها.
  3. الرقابة الدورية على كافة المستندات المطلوبة بما يتوافق مع دورية كل منها.
  4. القيام بعمليات المحفظة اليومية لحسابات العملاء تحت إشراف المستوى الإشرافي الأعلى.
  5. استخراج البيانات اللازمة لإعداد التقارير الدورية باستخدام تقارير نظام المعلومات الإدارية لإظهار موقف الإنجازات مقارنة بموقف العام الأول والأهداف المحددة ورفعها إلى المستوى الإشرافي الأعلى.
  6. تنفيذ أي مهام أخرى تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكلفها بها المدير المباشر.
  7. تلقي طلبات التسهيلات من العملاء وإعداد جدول الزيارات الميدانية للعملاء للتعرف على احتياجاتهم التمويلية والحصول على المستندات اللازمة للتعرف على الوضع المالي للعميل وعرضه على المستوى الإشرافي الأعلى.
  8. إعداد ملف ائتمان العملاء في ضوء تسجيل سياسات وإجراءات المنتج الخاص بالعميل من أجل تحديد هيكل المنشأة المناسب.
  9. إعداد مذكرات الائتمان وتحليل السوق في ضوء سياسة البنك ولوائح البنك المركزي المصري ورفع توصيات التسهيلات إلى المستوى الإشرافي الأعلى من أجل تقديم الحالات إلى فريق تقييم الائتمان لقطاع صغير جدًا للعملاء الجدد أو الحاليين.
  10. متابعة دورية لنشاط العميل للتعرف على أي تطورات أو انحرافات قد تحدث خلال مدة المنشأة من خلال مصادر المعلومات المختلفة والقوائم المالية للعميل بالتنسيق مع إدارة التحقيق وإدارة مخاطر الائتمان.
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