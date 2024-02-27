وظائف بنك القاهرة برواتب مجزية قدم الآن

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف التي أعلنها بنك القاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف في فروعه المختلفة.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك القاهرة

أن يكون لديه شهادات في دورات الائتمان. القدرة على إقامة والحفاظ على العلاقات مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة. الوعي الكامل بمنتجات البنك وخدماته وسياساته وقواعده وتنظيمه. أن يكون لديه مهارات تحليلية ونمذجة مثبتة وفهم شامل للبيانات المالية. أن يكون لديه فهم ممتاز لممارسات الإقراض. أن يكون لديه مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والتفاوض والتواصل. وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك القاهرة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك القاهرة على موقع التوظيف الشهير لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به للبنك. أماكن العمل تكون في المنصورة والزقازيق وبورسعيد والغردقة. سنوات الخبرة تكون من 3 إلى 5 سنوات من الخبرة في مجال قروض الأعمال الصغيرة. الخلفية التعليمية: درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة في (التجارة، إدارة الأعمال، الاقتصاد والمالية).

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تفاصيل وظائف بنك القاهرة 2024



وأوضح البنك التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف بنك القاهرة المعلن عنها عبر موقع التوظيف، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل وكيفية التقديم للوظائف، كالتالي:

مسؤوليات العمل بوظائف بنك القاهرة