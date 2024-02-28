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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تكنو تكشف عن سلسلة الفئة المتوسطة Camon 30.. فيفو تطلق هاتفا جديدا بتصميم نحيف مقاوم للمياه

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

موبايل فخم بكاميرا جبارة.. تكنو تكشف عن هاتفها الأفضل بمواصفات فائقة

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، عن أحد أفضل هواتفها الذكية، والذي من المقرر إطلاقه في الربع الثاني من 2024، مع العديد من الميزات المتطورة بما في ذلك نظام التصوير الجديد من الشركة Tecno PolarAce.

 

نوبيا تشعل المنافسة.. هاتف رخيص قابل للطي بمواصفات ممتازة

أعلنت العلامة التجارية نوبيا Nubia، التابعة لشركة ZTE الصينية، من خلال المؤتمر العالمي للجوال 2024 MWC، عن المنافسة سوق الهواتف القابلة للطي، بأول هاتف من إنتاجها Nubia Flip 5G.

 

لمحدودي الدخل.. هاتف ألعاب يغزو الأسواق بسعر اقتصادي وبطارية عملاقة

كشفت شركة ZTE الصينية، خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2024، عن هاتفها الجديد Nubia Neo 2 5G، والذي يستهدف اللاعبين من أصحاب الميزانيات المحدودة الذين يبحثون عن ميزات عالية الجودة مقابل سعر منخفض.

 

بكاميرات ممتازة وشاحن سريع.. تكنو تطلق أحدث إصدارات تشكيلة Camon

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، من خلال مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال 2024 MWC ببرشلونة، عن أحدث إصداراتها من سلسلة Camon متوسطة الفئة، وتتميز الهواتف الجديدة بإمكانات ممتازة من حيث الكاميرا والبطارية والشحن السريع.

 

بتصميم نحيف مقاوم للمياه.. موبايل جديد من Vivo قالب الدنيا

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفها الأحدث Vivo V30 Pro، الذي حصل على تصميم نحيف ومواصفات تجعله جهازا مميزا جدا مقارنة بمنافسيه من نفس الفئة.

 

سعره رخيص هيقلب الموازين.. موبايل ألعاب مميز من تكنو ببطارية جبارة

من بين أبرز الهواتف الذكية التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر العالمي للجوال 2024 MWC ببرشلونة، يأتي هاتف Tecno Pova 6 Pro الذي صممته شركة تكنو Tecno ليكون جهاز مخصص للألعاب بتصميم أنيق وذا مواصفات رائعة، وسعر منافس.

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