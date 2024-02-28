أخبار التكنولوجيا| تكنو تكشف عن سلسلة الفئة المتوسطة Camon 30.. فيفو تطلق هاتفا جديدا بتصميم نحيف مقاوم للمياه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، عن أحد أفضل هواتفها الذكية، والذي من المقرر إطلاقه في الربع الثاني من 2024، مع العديد من الميزات المتطورة بما في ذلك نظام التصوير الجديد من الشركة Tecno PolarAce.

أعلنت العلامة التجارية نوبيا Nubia، التابعة لشركة ZTE الصينية، من خلال المؤتمر العالمي للجوال 2024 MWC، عن المنافسة سوق الهواتف القابلة للطي، بأول هاتف من إنتاجها Nubia Flip 5G.

كشفت شركة ZTE الصينية، خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2024، عن هاتفها الجديد Nubia Neo 2 5G، والذي يستهدف اللاعبين من أصحاب الميزانيات المحدودة الذين يبحثون عن ميزات عالية الجودة مقابل سعر منخفض.

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، من خلال مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال 2024 MWC ببرشلونة، عن أحدث إصداراتها من سلسلة Camon متوسطة الفئة، وتتميز الهواتف الجديدة بإمكانات ممتازة من حيث الكاميرا والبطارية والشحن السريع.

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفها الأحدث Vivo V30 Pro، الذي حصل على تصميم نحيف ومواصفات تجعله جهازا مميزا جدا مقارنة بمنافسيه من نفس الفئة.

من بين أبرز الهواتف الذكية التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر العالمي للجوال 2024 MWC ببرشلونة، يأتي هاتف Tecno Pova 6 Pro الذي صممته شركة تكنو Tecno ليكون جهاز مخصص للألعاب بتصميم أنيق وذا مواصفات رائعة، وسعر منافس.