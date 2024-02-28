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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: دعم صندوق قادرون بإختلاف بـ10 مليارات جنيه اهتمام غير مسبوق بذوي الهمم

محمود حسين ،رئيس
محمود حسين ،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

قال الدكتور محمود حسين ،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح شباب مصر من ذوي الهمم حقوق غير مسبوقة، وهو ما برهن عليه بالدليل القاطع بتخصيص ١٠ مليارات جنيه لصالح  دعم صندوق قادرون بإختلاف.

وأكد رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات صحفية عقب  مشاركة في احتفالية قادرون باختلاف اليوم الأربعاء ،بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ،أن القيادة السياسة أطلقت  عام 2018 عاما لذوى الهمم، وكان محفزا لتلك الشريحة، كما حرص على إقامة دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص "مصر 2020"، والتى ضمت 800 لاعب من 42 دولة لتمثل أكبر تجمع فى تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة وهو ما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية.

وأكد أن لجنة الشباب  تحرص علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوي الهمم ،وهو ما يظهر خلال الجولات الميدانية للجنة ، حيث حرصت اللجنة خلال زيارتها الأخيرة لمحافظة البحر الأحمر ، علي تفقد كافة الأنشطة المتعلقة بذوي الهمم داخل مراكز الشباب ، وأصدرت العديد من التوصيات لتوفير سبل الراحة لهم.

وأشار إلي أن اللجنة حريصة علي توجيه الجهات المعنية بالشباب بتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، والعمل على دمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، مؤكدا أن اللجنة أوصت  بالتوسع فى إنشاء أندية خاصة بذوى الهمم لمساعدتهم في ممارسة الرياضة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوى الهمم القيادة السياسية البحر الأحمر

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