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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إنفراد.. أول فيديو للمتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق قبل تنفيذ الجريمة

قاتل جواهرجي بولاق
قاتل جواهرجي بولاق ابو العلا

حصل موقع صدى البلد على مقطع فيديو يرصد خط سير المتهم بسرقة جواهرجي بولاق ابو العلا الخواجة حسني الخناجري، حيث تبين أن المتهم كان يسير في وسط المنطقة ممسكا في يده بكيس ويرتدي نظارة سوداء.

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القبض على قاتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني

حيث نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في أقل من 24 ساعة في القبض على المتهم بقتل جوهراجي بولاق أبو العلا، وتم اقتياده في حراسة أمنية مشددة إلى قسم شرطة بولاق أبو العلا للتحقيق معه وكشف ملابسات الحادث، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة للتحقيق .

وأجرت النيابة العامة في القاهرة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا في القاهرة - الخواجة حسني الخناجري - حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه وكذا التحفظ على آلات المراقبة لكشف هوية الجناة وأمرت بسرعة ضبطهم وإحضارهم.

شكلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، فريق بحث لكشف ملابسات وأسباب مقتل جواهرجي بولاق - الخواجة حسني - حيث جرى فحص آلات المراقبة في محيط المحل وبمنطقة بولاق ابو العلا، مع الاستماع لأقوال شهود العيان وأهالي المنطقة للوقوف على هوية الجناة وسرعة ضبطهم.

كما أجرت فرق البحث الجنائي في حادث مقتل جواهرجي بولاق - حسني الخناجري - عمليات فحص موسعة لدائرة علاقات المجني عليه وكذا دوائر الخلافات، للوقوف على مدى وجود خلافات بين المجني عليه وآخرين وكذا للتوقف على هوية الجناة وسرعة ضبطهم، حيث جرى تمشيط كاميرات المراقبة بمحيط محل المجوهرات المسطو عليه.

فيما انتقل فريقا من الأدلة الجنائية والنيابة العامة لمعاينة موقع الحادث ومناظرة جثمان المجني عليه، وتم إيداع الجثمان مشرحة زينهم حيث قررت النيابة تشريح الجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، كما تم رفع بصمات من المحل وكذا كافة الآثار للتوصل إلى خيط الجريمة، والوصول إلى مرتكبي حادث مقتل الجواهرجي الشهير.

منصات التواصل الإجتماعي تحولت في ساعات الصباح الأولى إلى منشورات تطلب الدعاء بالرحمة إلى المجني عليه الخواجة حسني - جواهرجي بولاق المجني عليه، حيث خرجت صفحات محلات الذهب والصاغة ناعية مقتل الخواجة حسني الخناجري في عملية سرقة لمحله بالقاهرة مطالبة وزارة الداخلية بسرعة ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة.

جواهرجي بولاق جوهراجي بولاق أبو العلا حسني الخناجري مجوهرات وزارة الداخلية منطقة بولاق ابو العلا

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