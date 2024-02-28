عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خروج مستشفى كمال عدوان في غزة عن الخدمة بسبب نقص الوقود

مستشفي كمال عدوان
مستشفي كمال عدوان في غزة

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، الدكتور أحمد الكحلوت، خروج المستشفى عن الخدمة بسبب نفاد الوقود ابتداء من اليوم الأربعاء.

وطالب مدير مستشفى كمال عدوان بـ غزة في بيان له، بالتدخل العاجل لتزويد المستشفي بالوقود لإعادة تشغيلها مرة آخري.

وقال الكحلوت، إن توقف مستشفى كمال عدوان عن العمل سيحرم الآلاف من حقهم في الحصول على الخدمة الطبية، لافتا إلى أن هناك 4 أطفال استشهدوا خلال الأيام الماضية في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف.

وأشار إلى أنه تم إيقاف إجراء العمليات الجراحية في مستشفى كمال عدوان بشكل كامل بسبب نقص الأدوات الطبية اللازمة.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من خطورة الوضع الصحي شمال قطاع غزة ووصفته بأنه "كارثي للغاية ولا يمكن وصفه".

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات غزة وشمالها بلا وقود، مشيرة إلى أن مستشفي المعمداني بلا وقود منذ اكثر من 10 أيام ومستشفي الحلو الدولي المخصص للولادة أيضا بلا وقود.

وأضافت الوزارة أن ثلاجات الادوية بلا كهرباء مما يهدد باتلاف كميات من الادوية الحساسة.

وأشارت الوزارة إلى أن عشرات السيارات للاسعاف والدفاع المدني والخدمات الطبية خارج الخدمة نتيجة عدم توفر الوقود.

هربا من القصف.. مستشفيات غزة تتحول إلى ملاجئ للفلسطينيين

90 شهيدًا الليلة الماضية .. جيش الاحتلال يواصل حصار مستشفيات خان يونس

مستشفى كمال عدوان أحمد الكحلوت غزة مدير مستشفى كمال عدوان قطاع غزة مستشفيات غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

موضوعات متعلقة

م.جزرة مروعة.. قوات الإحتلال تسحق جثامين شهداء مستشفى كمال عدوان بالجرافات

الاحتلال يقصف غزة بعنف.. ومطالب بتحقيق دولي في مجـ.زرة مستشفى كمال عدوان

طبيب بـ كمال عدوان: الاحتلال اعتقل مدير مستشفى العودة وبعض الأطباء

حفروا وألقوا جثـث الشهداء تحت الأرض.. أطباء بمستشفى كمال عدوان يكشفون جرائم الاحتلال

أثناء مؤتمر صحفي.. قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة على مستشفى كمال عدوان

رئيس قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان بغزة: الاحتلال أطلق الكلاب علينا لتنهشنا

ترشيحاتنا

أبو الغيط: استمرار العمل لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات بشكل مستدام

زواج خدعة وفستان من غير بطانة؟! قصة البلوجر أروى قاسم التي أثارت الجدل عبر سوشيال ميديا

شاهدة على واقعة جواهرجي بولاق: المتهم كان رايح جاي بشنطة ونضارة| فيديو

خروج مستشفى كمال عدوان في غزة عن الخدمة بسبب نقص الوقود

تضرر 44% من مدارسنا.. إعلان صادم من الأونروا بشأن شاحنات المساعدات لغزة

منشور مثير لـ كهربا على إنستجرام .. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي تصدم متابعيها بأحدث جلسة تصوير | شاهد

مفاجأة| ماذا قال الحضري عن حسام حسن؟ والعميد يستبعد النني

في عيد ميلادها الـ30.. 10 صور آثارت الجدل لـ هاجر أحمد| شاهد

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بملابسها| شاهد

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ