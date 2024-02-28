خروج مستشفى كمال عدوان في غزة عن الخدمة بسبب نقص الوقود

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، الدكتور أحمد الكحلوت، خروج المستشفى عن الخدمة بسبب نفاد الوقود ابتداء من اليوم الأربعاء.

وطالب مدير مستشفى كمال عدوان بـ غزة في بيان له، بالتدخل العاجل لتزويد المستشفي بالوقود لإعادة تشغيلها مرة آخري.

وقال الكحلوت، إن توقف مستشفى كمال عدوان عن العمل سيحرم الآلاف من حقهم في الحصول على الخدمة الطبية، لافتا إلى أن هناك 4 أطفال استشهدوا خلال الأيام الماضية في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف.

وأشار إلى أنه تم إيقاف إجراء العمليات الجراحية في مستشفى كمال عدوان بشكل كامل بسبب نقص الأدوات الطبية اللازمة.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من خطورة الوضع الصحي شمال قطاع غزة ووصفته بأنه "كارثي للغاية ولا يمكن وصفه".

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات غزة وشمالها بلا وقود، مشيرة إلى أن مستشفي المعمداني بلا وقود منذ اكثر من 10 أيام ومستشفي الحلو الدولي المخصص للولادة أيضا بلا وقود.

وأضافت الوزارة أن ثلاجات الادوية بلا كهرباء مما يهدد باتلاف كميات من الادوية الحساسة.

وأشارت الوزارة إلى أن عشرات السيارات للاسعاف والدفاع المدني والخدمات الطبية خارج الخدمة نتيجة عدم توفر الوقود.