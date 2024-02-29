رسميا.. فلاديمير بيتكوفيتش مديرا فنيا لمنتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، في بيان نشر على موقعه الرسمي، تعيين المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش كمدرب جديد للمنتخب الجزائري، خلفاً لجمال بلماضي الذي فشل في الحصول على نتائج إيجابية في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار.

وأشار البيان الرسمي للاتحاد الجزائري إلى أنه تم إتمام اتفاقية تعيين المدرب الجديد، الذي سيصل إلى الجزائر العاصمة يوم الأحد، حيث سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين لتقديمه لوسائل الإعلام.

يتمتع بيتكوفيتش بخبرة واسعة في عالم التدريب، حيث قاد المنتخب السويسري إلى إنجازات مهمة، بما في ذلك التأهل إلى كأس العالم مرتين، وتحقيق النجاح في نسختي 2014 في البرازيل و2018 في روسيا.

يُذكر أن الاتحاد الجزائري قرر إقالة جمال بلماضي من تدريب المنتخب بعد خروج الجزائر من كأس أمم أفريقيا 2023 من مرحلة المجموعات.