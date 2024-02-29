حي العمرانية: الإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

ترأس اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، المجلس التنفيذي لحي العمرانية بديوان عام الحي، بتواجد كافة الادارات المعنية والتنفيذية.

أكد اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، أن مصلحة المواطن أولاً وتذليل كافة العقبات أمامهم لإعلاء مصلحة الوطن، والإسراع من الخطى في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024 والاستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية لتعود بالنفع على المواطنين.

كما شدد رئيس حي العمرانية، على تذليل أي عقبات أمام المواطنين المترددين على معرض أهلاً رمضان الرئيسي لمحافظة الجيزة والمتواجد داخل الحي، وتشكيل لجان رقابية وتفتيشية للتأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض.

كما وجه رئيس حي العمرانية، ممثل الأوقاف بسرعة تنظيف المساجد قبل شهر رمضان المبارك والتأكد من عدم وجود معوقات أمام إنارة المساجد، وتنظيم دروس وعظ خلال شهر رمضان للمصلين والمترددين ورواد المساجد.

وشدد رئيس حي العمرانية، على ممثل الطب البيطري بتشديد الرقابة وتنفيذ حملات على محلات الجزارة ومحلات عرض اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحيتها.

وآخيراً أكد رئيس حي العمرانية على تنظيم حملات باستمرار خلال الفترة القادمة أمام المدارس لضبط التكاتك المخالفة وإزالة التعديات والإشغالات بصفة دورية.

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