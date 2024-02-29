14 .. ننشر أسماء المرشحين لرئاسة جامعة القاهرة

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، عن القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة جامعة القاهرة.



وشملت القائمة 14 مرشحا لرئاسة جامعة القاهرة وجاءت أسماؤهم كالتالي:

1- الدكتور أحمد رجب محمد علي رزق

2- الدكتور هشام سيد سليمان عبدالله أستاذ بقسم إدارة الأعمال كلية التجارة

3- الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث

4- الدكتور خالد فاروق العامري، أستاذ بقسم المايكروبيولوجي وعميد كلية الطب البيطري السابق

5- الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع

6 - الدكتور محمد عبدالمعطي محمد سمرة عميد المعهد القومي للأورام

7 - الدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح عميد كلية الهندسة

8- الدكتور عبدالرحمن دسوقي أستاذ ورئيس قسم جراحة أمراض الذكورة والتناسل بطب قصر العيني

9- الدكتورة ألفت نوح رياض على منصور أستاذ نساء وتوليد طب قصر العيني

10- الدكتور أيمن حمدي محمد قاسم أستاذ ورئيس قسم هندسة الطيران بكلية الهندسة

11- الدكتور هيثم محمد الحافظ أستاذ العلوم الأساسية كلية العلاج الطبيعي

12 - الدكتور عمرو محمد عبدالفتاح أستاذ الجراحة كلية طب قصر العيني

13- الدكتور أحمد عبده على الشريف عميد كلية العلوم

14- الدكتور حسن مجدي محمد البربري أستاذ ورئيس قسم عظام الأطفال طب قصر العيني

وبدأت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، السبت الماضي، فتح باب التقدم والترشح لرئاسة 4 جامعات حكومية وهي «القاهرة، بورسعيد، أسوان، والأقصر» وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

أعلن المجلس الأعلى للجامعات ، أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022 ، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات.

وقد تقرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة/الأكاديمية طبقاً للجدول الزمني ، وذلك لجامعات/لأكاديمية:



• جامعة القاهرة



• جامعة بورسعيد



• جامعة أسوان



• جامعة الأقصر



• أكاديمية السادات للعلوم الإدارية





وتقرر فتح باب الترشح بداية من يوم السبت 24 فبراير الجارى وحتى يوم الخميس 29 فبراير.



وفيما يلى الجدول الزمنى للترشح وإعلان القوائم المبدئية وتلقى الطعون وموعد إعلان القائمة النهائية.