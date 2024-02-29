نائبة سويدية تدين أزمة غزة: لا توجد كلمات لوصف الوضع

أعربت عضوة البرلمان السويدي عبير السهلاني، عن إحباطها وإدانتها للأزمة المستمرة في غزة، مشيرة إلى أنه "لم تعد هناك كلمات" لوصف الوضع.

وأكدت في تصريحاتها فشل الإنسانية الجماعية وسلطت الضوء على النفاق الصارخ الذي يحيط بالصراع.

وشددت السهلاني على الحاجة الملحة للتحرك، معربا عن أسفها من لأن القوانين والطعون القائمة أثبتت عدم فاعليتها في معالجة الأزمة.

وانتقدت المعاملة غير المتساوية لحقوق الإنسان على أساس لون البشرة، مؤكدة أن الأفراد ذوي البشرة الداكنة يتمتعون بحقوق أقل.

وأدانت النائبة محاولات إسكات الأصوات المعارضة، مشيرة إلى الجهود الرامية إلى وصف المنتقدين بأنهم معادون للسامية أو غير مبالين بسلامة إسرائيل.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أكدت السهلاني التزامها بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومعارضة المزيد من العنف في المنطقة.