جد يعلم حفيده الرياضيات عبر مكالمات الفيديو.. والنتيجة مذهلة

قصة مؤثرة عن دور الجد في تعليم حفيده عن بعد الرياضيات عبر مكالمات الفيديو، هذه القصة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ظرا لدور الجد وكيف أسهم هذا التأثير في تحقيق نتائج رائعة للحفيد بعد سنوات.

بحسب موقع "هندوستان تايمز"، يلعب الأجداد دورًا كبيرًا في حياة أحفادهم، وقد أبرزت قصتهما العلاقة الخاصة بين جد وحفيده. وكيف أسهم التأثير الذي كان للجد على الحفيد في تحقيق نتائج رائعة بعد سنوات طويلة. لقد لاقى هذا المنشور الدافئ استحسانًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

نشرت Kimberly D. Manning المقالة على موقع "إكس"، وفيها تفصّل كيف يعلم الجد حفيده الرياضيات عبر مكالمات الفيديو.

وقد كتبت: “علم والدي المتوفى ابني مرتين في الأسبوع في الرياضيات من كاليفورنيا، وكان يرتدي دائمًا قميصًا يحمل شعار جامعة توسكيجي عندما يقوم بذلك”.

وتضيف: "ابني الآن طالب جامعي، ولديه قوة في الرياضيات حتى اليوم. لا تستهينوا أبدًا بقوة تأثيركم أو نواياكم". كما شاركت صورة قديمة لابنها وهو يجلس أمام الكمبيوتر أثناء إجراء مكالمة فيديو مع جده".

تفاعل المتابعين مع القصة، وكتبوا: “معظم الأطفال الذين يحققون أداءً جيدًا في المدرسة يتمتعون بمشاركة قوية من الوالدين. لا أعتقد أنني كنت سأحقق أداءً جيدًا بما يكفي للتخرج من المدرسة الثانوية أو حتى الذهاب إلى الكلية لولا جهود والدي، الذي كاد أن يرسب في الصف الثاني”.

وأضاف آخر: “قصة ملهمة! يا له من والد عظيم (وحكيم). لا تقلل أبدًا من متعة التعلم واستخدام الرياضيات. إنها لغة عالمية من الحب والأمل لأولئك الذين يدرسونها ويشاركونها. الروابط التي يتم تكوينها حول الرياضيات تدوم مدى الحياة. وسيظل دائمًا كذلك تذكر والدك”.