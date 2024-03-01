أنا بخزن بس| إعترافات تفصيلية لسيدة المخدرات بالمطرية وعين شمس

أدلى المتهمون بتكوين تشكيل عصابي بمنطقة المطرية وعين شمس، باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات، حيث كشفت سيدة متهمة أن دورها فى التشكيل يقتصر على تخزين المواد المخدرة وتمويل المتهمين الآخرين بمبالغ مالية فقط.

كما كشف المتهمان الآخران عن أنهما يقومان بمساعدة المتهمة الثالثة فى ترويج وتوزيع الأقراص المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة متخذين من مسكن السيدة شريكتهما مكانا ووكرا لتجارتهم الأثمة.

المضبوطات مخدرات.

طلبت جهات التحقيق، بسرعة إعداد وإرسال تقريرأمرت المعمل الكيميائي في واقعة ضبط سيدة وعاطلين بكميةمن الأقراص المخدرة بعدما كونوا تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج وتوزيع الأقراص المخدرة،وذلك للتأكد من كون المضبوطات هى مخدرات من عدمه.

كانت التحقيقات، كشفت قيام سيدة وعاطلين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي فيترويج الأقراص المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من منطقة المطرية وعين شمس وكرا لهملمزاولة نشاطهم الاثم، وتم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرةالتحقيق.