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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم السبت 2 مارس 2024: تجديد المنزل

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 2 مارس 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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حظهم وحش.. 4 أبراج تعاني صحيا وماديا في مارس 2024

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 1 مارس 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 2 مارس 2024

على الرغم من جدولك المزدحم، سوف تنجز جميع المهام الموكلة إليك، تسوية المشاكل المتعلقة بالرومانسية وقضاء المزيد من الوقت مع الحبيب، كل من الصحة والثروة بجانبك أيضًا.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

قد تكون محظوظًا أيضًا لحل المشكلات مع الحبيب السابق وقد تعود إلى العلاقة القديمة. ومع ذلك، يجب على  المتزوجين البقاء بعيدًا عن هذا الأمر لإنقاذ الزواج.. 

توقعات برج الثور صحيا

من الممكن أن تكون هناك مشاكل مرتبطة بالرئتين وستحتاج إلى استشارة الطبيب، قد يعاني بعض كبار السن من مشاكل متعلقة بالتنفس، قد يصاب الأطفال بكدمات أثناء اللعب وهذا لن يكون خطيرًا.. 

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

 سيتم تعيين بعض المهام الجديدة واغتنامها كفرص لإثبات همتهم، إذا كنت حريصًا على تبديل الوظيفة، فقم بتحديث الملف الشخصي على بوابات الوظائف وانتظر المكالمات. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

سوف يسمح لك الازدهار باتخاذ قرارات مجتهدة، سيكون هناك دخل إضافي من العمل بدوام جزئي أو قد ترث أيضًا ازدهارًا عائليًا بشكل قانوني. يمكنك المضي قدمًا في خطة تجديد المنزل أو حتى شراء سيارة، أنت أيضًا جيد للاستثمار في العقارات.

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