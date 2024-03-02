يقترب من الرحيل لهذا السبب.. مهيب عبد الهادي يكشف كواليس جديدة عن كهربا

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفأجاة حول اللاعب محمود كهربا.

وكتب عبر فيسبوك: “نادي سعودي يقترب من ضم كهربا بداية الموسم.. العرض قد يكون تعويضا عن الغرامة المالية التي دفعها اللاعب.. والمفاجأة في ترحيب كولر برحيل كهربا”.

كشف كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك تفاصيل نارية بشأن غرامة لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا.

وقال كمال شعيب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "ملف كهربا بدأ قبل مجلس إدارة الزمالك الحالي، ولم يحل بين يوم وليلة، حسين لبيب كان يسعى للحصول على حق النادي، قضية كهربا في صراعات منذ 2019".

و أضاف : حسين لبيب وضع خطة ودية للحصول على حق النادي في أزمة كهربا، والحصول على مبلغ غرامة كهربا كامل وعدم التفريط فيه .