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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد 3 أسابيع.. أمير هشام يكشف تفاصيل جديدة بشان غرامة كهربا

صدى البلد

كشف  أمير هشام تفاصيل جديدة بشأن غرامة كهربا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: الزمالك تسلم من كهربا 70 مليون جنيه وشيك قيمته 7 مليون جنيه يستحق الصرف بعد 3 أسابيع.

وكان قد كشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن التطورات في الأزمة المتعلقة باللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" وتسديد الغرامة المفروضة عليه لصالح الزمالك.

 

وأوضح شعيب خلال تصريحات بقناة اون سبورت، أن ملف كهربا كان قائمًا قبل تولي المجلس الحالي لإدارة الزمالك، وتم التعامل معه بشكل ودي لضمان حق النادي في هذه القضية، مع الحرص على استرداد المبلغ المستحق من الغرامة دون التنازل عن أي حق.

 

وأكد أن الزمالك نجح في الحصول على حقوقه بالكامل في الغرامة المتعلقة بكهربا، وليس على دفعات، وتم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بتاريخ 29 فبراير مع إضافة الفائدة المستحقة.

 

أما بخصوص قضية فرجاني ساسي، فأوضح شعيب أنه لا يمكنه التعليق عليها لأنها ليست من اختصاصه، مشيرًا إلى أن التعامل مع كل ملف يتم بشكل منظم من قبل المجلس الإداري، ولا يحق له التصريح بشأن هذه القضية.

 

الزمالك كهربا القصة الكاملة لأزمة غرامة كهربا محمود كهربا

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