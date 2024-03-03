عيد ميلاد سهير رمزي .. عدد زيجاتها وسر ابتعادها عن الفن

ظهرت الفنانة سهير رمزى فى السينما وهى السادسة من عمرها فى فيلم “صحيفة سوابق” عام 1956، وعندما بلغت العاشرة شاركت بدور طفلة فى فيلم “البنات والصيف “، ثم تركت الفن وعملت مضيفة جوية.

وعندما بلغت سهير رمزى ـ التي ولدت فى مثل هذا اليوم 3 مارس 1950 بمدينة بورسعيد ـ سن العشرين عادت الى السينما عن طريق زوج والدتها الفنانة المعتزلة درية أحمد كاتب السيناريو السيد زيادة فقدمت فيلم “الناس اللى جوة ، ميرامار”.

اشتهرت سهير رمزى بأدوار الإغراء فى السبعينيات والثمانينيات مما ساهم بشكل كبير فى نجوميتها وشهرتها فقدمت أفلام ” ثرثرة فوق النيل ، ممنوع فى ليلة الدخلة، البنات عاوزة ايه، مع حبى واشواقى، 24 ساعة حب، إلا أن فيلم “المذنبون” عن قصة نجيب محفوظ يعد الأشهر، كان أجرأ أفلامها ونجح نجاحا كبيرا ولم تكن راضية عن أدائها فيه، وكان سببا فى ابتعادها عن تمثيل مثل هذه الأدوار.

عاصرت عمالقة الفن فى السينما فقدمت أدوارا أمام ” كمال الشناوى، محمود مرسى، فريد شوقى، عماد حمدي”.

تزوجت الفنانة سهير رمزي حوالى سبعة رجال من الفنانين ورجال الأعمال، وكان أول أزواجها الفنان السودانى المصرى إبراهيم خان ولم يدم زواجهما أكثر من عام، ثم تزوجت من الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الذى اشتهر بزواجه من فنانات مصريات، وبعد عام ايضا تم الانفصال.

كما تزوجت من سيد متولى رئيس النادى المصرى البورسعيدى، وكان رابع ازواجها رجل الأعمال الخليجى محمد الملا الزوج السابق للراقصة نجوى فؤاد، وتزوجت الملحن حلمى بكر وتم الانفصال بعد 4 سنوات لاعتراضه على عملها بالفن، ثم تزوجت الفنان محمود قابيل فى بداية حياته.

أما سادس أزواجها هو رجل الأعمال السوري زكريا بكار، ثم تزوجت عام 1990 الفنان فاروق الفيشاوى بعد طلاقه للفنانة سمية الألفى وكان آخر أزواجها رجل الأعمال المصرى علاء الشربينى.

من المعلوم أن سهير رمزى تمت خطوبتها للفنان المصرى يوسف شعبان والفنان المصرى العالمى عمر الشريف ولكن لم يتم الزواج ، إلا أنها صرحت فى أحد البرامج التليفزيونية أن الفنان كمال الشناوى هو الشخص الوحيد الذى أحبته ولم تتزوجه.

اعتزلت سهير رمزى التمثيل عام 1993 بعد تقديمها فيلم “أقوى الرجال” ليكون آخر أفلامها وارتدت الحجاب، ولكنها عادت إلى الفن فى مسلسل تليفزيونى “حبيب الروح” عام 2006 مع مصطفى فهمى ومثلت فيه بالحجاب، ثم أعلنت خلع الحجاب، مؤكدة أن قربها من الله يتوقف على نيتها واحتشامها ولا يحدده الحجاب وأنه غير مسموح التمثيل فى مشاهد تخالف التزامها الدينى والأخلاقى، مطالبة بعدم التدخل فى حياتها.