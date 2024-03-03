أخبار التكنولوجيا|هاتف أوبو الأسطوري Find X7 يتفوق على منافسيه من حيث الأداء.. جوجل تهدد بإزالة هذه التطبيقات من متجرها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بسبب النزاع على الرسوم.. جوجل تهدد بإزالة هذه التطبيقات من متجرها
بدأت شركة جوجل الأمريكية، في تطبيق سياسة الدفع الخاصة بمتجرها Play، ضد العديد من مطوري التطبيقات في الهند، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات مع شركات التكنولوجيا المحلية.
الأكثر طلبا.. شاومي تخفض أسعار أحدث موبايلات Redmi
قامت شركة شاومي Xiaomi، بتخفيض أسعار طرازات جديدة ضمن علامتها التجارية ريدمي Redmi، والتي شملت بعض الهواتف الذكية متوسطة المدى بسعة 6 + 128 جيجابايت.
فرصة ماتتعوضش.. عرض جبار على موبايل هواوي Nova 11i
تمتلك شركة هواوي مجموعة رائعة من هواتف Nova، تتنوع ما بين الفئة المنخفضة والمتوسطة والمتوسطة العليا، والتي تتميز بمواصفات تناسب مع جميع احتياجات المستخدمين، من بينها التصميم الأنيق والعصري، وكاميرات عالية الجودة ومعالجات قوية توفر أداءً سلسا وسريعا.
بتصميم فريد.. تسريبات تكشف عن وحش Poco القادم من شاومي
تعتزم شركة شاومي الصينية، تقديم هاتف ذكي جديد ضمن تشكيلة بوكو يسمي Poco C61، في الهند والأسواق الأخرى.
عملاق أوبو يتصدر القائمة.. أفضل 10 هواتف من حيث الأداءً حسب AnTuTu
أصدرت منصة AnTuTu، المتخصصة في قياس أداء وتقييم الهواتف الذكية، قائمة بالهواتف الذكية الأكثر قوة من حيث الأداء، وفقا لأداء شريحة المعالجة.
آيفون الغلابة.. موبايل مميز من إنفينيكس ببطارية ضخمة وسعر اقتصادي
بدأت شركة إنفينيكس Infinix، بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله منافسا قويا وأحد أرخص الهواتف المتوسطة الفئة في الأسواق العالمية.