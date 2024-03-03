أخبار التكنولوجيا|هاتف أوبو الأسطوري Find X7 يتفوق على منافسيه من حيث الأداء.. جوجل تهدد بإزالة هذه التطبيقات من متجرها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بدأت شركة جوجل الأمريكية، في تطبيق سياسة الدفع الخاصة بمتجرها Play، ضد العديد من مطوري التطبيقات في الهند، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات مع شركات التكنولوجيا المحلية.

قامت شركة شاومي Xiaomi، بتخفيض أسعار طرازات جديدة ضمن علامتها التجارية ريدمي Redmi، والتي شملت بعض الهواتف الذكية متوسطة المدى بسعة 6 + 128 جيجابايت.

تمتلك شركة هواوي مجموعة رائعة من هواتف Nova، تتنوع ما بين الفئة المنخفضة والمتوسطة والمتوسطة العليا، والتي تتميز بمواصفات تناسب مع جميع احتياجات المستخدمين، من بينها التصميم الأنيق والعصري، وكاميرات عالية الجودة ومعالجات قوية توفر أداءً سلسا وسريعا.

تعتزم شركة شاومي الصينية، تقديم هاتف ذكي جديد ضمن تشكيلة بوكو يسمي Poco C61، في الهند والأسواق الأخرى.

أصدرت منصة AnTuTu، المتخصصة في قياس أداء وتقييم الهواتف الذكية، قائمة بالهواتف الذكية الأكثر قوة من حيث الأداء، وفقا لأداء شريحة المعالجة.

بدأت شركة إنفينيكس Infinix، بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله منافسا قويا وأحد أرخص الهواتف المتوسطة الفئة في الأسواق العالمية.