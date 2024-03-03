التموين تكشف أسباب ارتفاع أسعار السلع.. فيديو

تحدث الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن أسباب ارتفاع أسعار السلع، موضحا أن الأسعار ليست مسئولية وزارة وحدها.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أسباب ارتفاع الأسعار تتلخص في القوة الشرائية، لوبي التجار، سعر الفائدة، العرض والطلب".

أوضح أن مصر تنوع مصادر استيراد اللحوم من الدول الإفريقية المحيطة بالسودان؛ لتوفير مصادر البروتين الأحمر والحفاظ على سعر مناسب.

وكشف أن انخفاض سعر الصرف ليس العنصر الوحيد في استقرار أو انخفاض الأسعار، والدولة تعمل على ترشيد فاتورة الاستيراد حتى وصلنا من 92 لـ78 مليار دولار العام الماضي، مشددا أن استقرار سعر الصرف مهم جدا لثبات أسعار السلع الغذائية.

أشار إلى أن الدولة لا تتدخل في تسعير السلع الغذائية ولا تفرض تسعيره جبرية، والذي يضع السعر هو المنتج بالتنسيق مع التجار في سلاسل الإمداد.