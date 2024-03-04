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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. بشرى من الوزراء عن انخفاض الأسعار.. رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:


مسابقة الهجن بمشاركة 790 جملا.. أجواء حماسية تجذب جماهير مدينة العلمين
 عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أبرز فعاليات مسابقة الهجن بالعلمين.. أجواء حماسية تجذب جماهير مدينة العلمين".

 

الاحتلال الإسرائيلي يدمر 155 مؤسسة صحية بغزة
كشفت الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 155 مؤسسة صحية وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، وقتلت 364 كادرا صحيا واعتقلت 269 آخرين على رأسهم مديرو مستشفيات في خان يونس وشمال غزة.

 

استشهاد طفل في مستشفى أبو يوسف النجار برفح الفلسطينية
أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد طفل في مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي غزة بسبب سوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 

فرص لسقوط الأمطار الخفيفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل
 قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إن الأحوال الجوية اليوم مستقرة بشكل كبير على الكثير من المناطق بالمحافظات، وأن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

آلة الحرب الإسرائيلية لا ترحم.. فلسطينية تنجب توأما وغارة للاحتلال تقتلهما
 عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "آلة الحرب الإسرائيلية لا ترحم.. فلسطينية تنجب توأما وغارة للاحتلال تقتلهما".

 

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة
 أكد الناقد الرياضي شريف جمعة، أن هناك تفاصيل جديدة بشأن انضمام رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي لـ نادي الزمالك، موضحًا أن الكابتن محمود الخطيب ورئيس النادي الأهلي رفض مقابلة رمضان صبحي.

 

شاهد.. حصانان طليقان يوقفان حركة المرور في ولاية أوهايو الأمريكية
 عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، حصانان طليقان يوقفان حركة المرور في ولاية أوهايو الأمريكية.

 

التموين: قريبا سيتم وضع أسعار المعادن الثمينة في البورصة السلعية
 كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن اتجاه المصريين للاستثمار في الفضة بعد ارتفاع أسعار الذهب، مؤكدا أنه كان هناك مضاربات سعرية في سوق الذهب والطلب كبير للشراء.

 

المتحدث باسم الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توافر السلع فى الأسواق وبداية تدفقها من خلال الإفراج الدمركي، سيسهم خلال الايام القليلة المقبلة على زيادة المعروض من السلع الغذائية فى الأسواق وأيضا توفير مستلزمات الإنتاج.


شكري : حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وإنفاذ التهدئة قبل رمضان
يبحث وزير الخارجية، السفير سامح شكري، مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
 

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