استطلاع رأي: أكثر من نصف البالغين الأمريكيين يشككون في قدرات بايدن العقلية

أظهر استطلاع للرأي أن نسبة متزايدة من البالغين الأمريكيين يشكون في أن الرئيس جو بايدن البالغ من العمر 81 عاما، يتمتع بالذاكرة والفطنة اللازمتين لهذا المنصب، ما يحول خطابه المقبل عن "حال الاتحاد" إلى ما يشبه اختبارا حقيقيا لولايته الثانية المحتملة.

ويقول نحو 6 من كل 10 أمريكيين إنهم ليسوا واثقين للغاية أو غير واثقين على الإطلاق في قدرة بايدن العقلية على العمل بفعالية كرئيس، بحسب استطلاع جديد أجراه مركز (نورك) الأمريكي لأبحاث الشؤون العامة، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية.

وتشكل هذه النسبة زيادة طفيفة مقارنة بنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إعلامية أمريكية في يناير 2022، عندما أعرب نحو نصف من شملهم الاستطلاع عن مخاوف مماثلة.

وفي السياق ذاته، يقول ما يقرب من 6 من كل 10 إنهم يفتقرون إلى الثقة في القدرة العقلية للرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، والبالغ من العمر 77 عاما.

ويعتقد العديد من الناخبين أن انتخابات هذا العام ستكون مواجهة بين رجلين تجاوزا سن التقاعد بكثير لنيل أصعب وظيفة في العالم.

ومن المرجح أن يتناول بايدن هذه التحديات خلال خطاب، بعد غد الخميس، حيث يحاول إقناع الأمريكيين بأنه يستحق ولاية أخرى.