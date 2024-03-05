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رئيس التحرير
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عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه | فيديو

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت  مريم كمال مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة عن العطل الذي حدث في شبكة فودافون مصر اليوم . 

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واجهت شبكة "فودافون مصر"، أحد أكبر مشغلي الاتصالات في مصر، عطلاً فنياً مفاجئاً في الساعات الماضية، الأمر الذي تسبب في تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لملايين العملاء في جميع أنحاء البلاد.


واشتكى العديد من مستخدمي فودافون على منصات التواصل الاجتماعي من عدم قدرتهم على إجراء أو استقبال المكالمات، وكذلك من ضعف أو انقطاع خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة.
 

وحتى هذه اللحظة لم تعلن شركة فودافون عن سبب العطل الفني، لكن بعض التوقعات تشير إلى أنه قد يكون ناتجًا عن عطل في أحد الكابلات الرئيسية للشبكة.


ومنذ دقائق عادت خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر، بشكل جزئي في بعض المناطق، ولا تزال الخدمات متأثرة لملايين المستخدمين منذ 4 ساعات مدة العطل. 


ومؤخرا .. توصل البعض لحل مؤقت لحين إصلاح المشكلة من خلال الشركة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الحل على صفحاتهم ومن خلال رسائل الواتساب.


وهذا الحل هو أنه يمكنك تحويل الشبكة من 4G إلى 2G أو 3G، وستعمل الشبكة معك بعد هذا التغيير، ولكن ننوه بأن هذا الحل سيجعل سرعة الإنترنت أبطأ.

وهذا هو أيضا ما نصحت به شركة فودافون عملاءها، حيث قدمت مؤشرات تشغيل شبكة فودافون ، نصيحة سريعة لعملائها في مصر حول مشكلة عطل شبكة فودافون خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.


وطالبت فودافون على منصة إكس- العملاء بتغيير إعدادات شبكة المحمول من الجيل الرابع إلى الجيل الثالث 3G لتسريع وتيرة فاعلية المكالمات الهاتفية ونقل البيانات (الإنترنت) بشكل أسرع في تغطية الشبكة وسرعة منح الأوامر التقنية للشبكة.


ورغم هذه النصيحة التي وجهتها شركة فودافون لعملائها إلا أنه لم يتسن الحصول على رد رسمي من شركة "فودافون مصر" والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمعرفة سبب العطل وموعد عودة الخدمة إلى طبيعتها حتى الآن. 

مريم كمال العطل فودافون مصر

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