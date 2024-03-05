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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| كل ما يمكن معرفته حول مرض الفنانة داليا مصطفى ومخاطره.. جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها من رونالدو

جورجينا
جورجينا

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها رونالدو.. شاهد

حرصت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة لها في أول ظهور بعد أنباء زفافها اليوم على كريستيانو رونالدو.

كل ما يمكن معرفته حول مرض الفنانة داليا مصطفى ومخاطره

أعلنت الفنانة داليا مصطفي عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، عن إصابتها بمرض السكري.

طريقة سهلة وسريعة لوضع الميك أب

تضطر المرأة العاملة أحيانا النزول إلى ساحة العمل سريعا نظرا لضيق الوقت فإذا كنت من ضمن هؤلاء فتكشف خبيرة التجميل حنان الديب لصدي البلد عن طريقة سهلة وسريعة لوضع المكياج. 

 

 

 

7 حيل بسيطة لإزالة اللبان العلكة من الملابس

يتعرض الكثير منا لاصق العلكة فى ملابسة وتحار ربة المنزل فى الطريقة الأفضل لإزالة اللبان او العلكة العالقة فى الملابس دون إتلافها. 

لذلك تقدم خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد إليك سبعة حيل بسيطة لإزالة اللبان العلكة من الملابس:

 

 

 

جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها رونالدو شاهد كل ما يمكن معرفته حول مرض الفنانة داليا مصطفى ومخاطره

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