مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان | اعرف المستثناة

مع قرب شهر رمضان يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة مواعيد غلق المحال التجارية والمولات خاصة أنه سيتم عودة التوقيت الصيفي نهاية أبريل.

مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان

وسبق وقرر مجلس الوزراء فى وقت سابق أنه يستمر العمل بالمواعيد الشتوية حتي الجمعة الأخيرة من شهر ابريل ليبدأ بعدها العمل بالمواعيد الصيفية والتي تستمر حتي نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر .

ويتم عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ومنذ هذا الحين تطبق الدولة المصرية العمل بنظام التوقيت الصيفي، ومع قرب انتهاء فصل الشتاء يهتم الكثيرون بمعرفة موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

ووفق قانون العمل بالتوقيت الصيفي الذي تم نشره فى الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 أبريل 2023، بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ونصت على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

ويستمر العمل بالمواعيد الشتوية فى رمضان حيث أن هناك بعد الأنشطة والمحال التي يتم السماح لها بالعمل 24 ساعة مثل محلات بيع الفاكهة والخضار ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي

وكان مجلس الوزراء وافق فى وقت سابق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عودة العمل بالتوقيت الصيفي.

وجاء نص المشروع كما يلي «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة».

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي



وسعت الحكومة منذ بداية تطبيق التوقيت الصيفي إلي توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

ويوم الجمعة الموافق 28 أبريل، سيتم تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار نحو 60 دقيقة، اعتبارًا من الساعة 12:00 منتصف الليل، ليستمر العمل به حتى يوم الخميس الأخير في شهر أكتوبر.

المواعيد الشتوية لفتح المحال



وينطبق التوقيت الشتوي لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي حيث سيتم الغلق فى العاشرة مساء ماعدا يومي الجمعة والخميس والاعياد الرسمية فى الحادية عشرة.

المواعيد الشتوية للمحال التجارية

- مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات ، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً.

- يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

- تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 1 صباحا.

- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) .