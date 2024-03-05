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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

صحة الشعر
صحة الشعر

يعد حليب جوز الهند من أكثر المواد الطبيعية الغنية بالفوائد سواء لصحة الجسم الداخلية أو للجمال الخارجى.

 

وفقا لما جاء في  موقع تايمز اوف انديا نعرض لكم فوائد حليب جوز الهند.

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يحتوى حليب جوز الهند عدد كبير من  الفيتامينات والمعادن من بينها فيتامينات B و C و E، بالإضافة إلى معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.
يدعم حليب جوز الهند  صحة القلب يساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول النافع (HDL).

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يحسن حليب جوز الهند الجهاز الهضمي ويساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.


يعزز صحة الجهاز المناعي ويقاوم العدوى  المسببة للأمراض المختلفة بسبب مضادات الأكسدة الموجودة فيه.


يساعد على إنقاص الوزن ويمنح الشعور بالشبع بسرعة ويسد الشهية.


يُحسّن مظهر البشرة والشعر: يعمل على ترطيب الشعر و البشرة ويغذيهما كما أنه يعالج الاسمرار

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