عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد رفع الفائدة 6%.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

صدى البلد

تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6-3-2024، بعد قرار رفع سعر الفائدة استثناءً بواقع 6% قبل قليل.

 

شهد سعر الدولار  تذبذبًا  مقابل الجنيه المصري، عقب هبوط قوي في سعر صرف الدولار، بعد أن فقد  سعر الدولار ما يقرب من 33 جنيهًا من قيمته في السوق الموازية. 

وكان سعر الدولار قد بدأ في التراجع عقب إتمام صفقة الاستثمار الكبرى بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وهبط سعر الدولار في السوق الموازية من 73 إلى 41.90 جنيه خلال أيام قليلة واستقر الآن عند 45 جنيهًا للدولار الواحد، مع توقعات بالتراجع خلال الأيام القادمة، وفقًا لتوقعات العديد من الخبراء وأساتذة الاقتصاد.

 

 

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6-3-2024، في أسواق الصرف.

تراجعات قوية في سعر الدولار مقابل الجنيه

وشهدت الأيام الماضية، تراجعات قوية في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، حيث فقد سعر الدولار بأكثر من 28 جنيهًا من قيمة أمام الجنيه.

وسجّل سعر الدولار في السوق الموازية 45 جنيهًا مقارنة بـ 73 جنيهًا في وقت سابق، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام القادمة.

وفي البنوك، واصل سعر الدولار الاستقرار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6-3-2024، في جميع البنوك العاملة في مصر للشهر الثامن على التوالي.

سعر الدولار اليوم 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "البنك الأهلي المصري وبنك مصر"، سجّل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجّل متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

ووصل أقل سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

وسجّل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلى سعر له داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليحقق 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

وصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنوك القطاع الخاص إلى حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك “التجاري الدولي CIB، وقطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، وبلوم، والمشرق، والكويت الوطني، والأهلي الكويتي، وأبوظبي الأول، وكريدي أجريكول، وفيصل الإسلامي”.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

الدولار سعر صرف الدولار الجنيه سعر الدولار السوق الموازية سعر الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلى المصرى بنك مصر أسعار الدولار سعر الدولار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

بعد قرار رفع الفائدة.. شهادة جديدة من البنك الأهلي والعائد مفاجأة

الحكومة تعلن أسعار الدولار والذهب والعملات الاجنبية

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

أول تعليق من البنك المركزي على رفع سعر الفائدة 6 % دفعة واحدة

موضوعات متعلقة

رقم جديد.. تطور مفاجيء في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن 

رقم مفاجيء.. تطور جديد بأسعار الدواجن الآن في الأسواق

الكيلو 250.. تراجع كبير في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق

مع زيادة الطلب.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6-3-2024 في الأسواق

200 جنيه دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار21

رقم جديد.. سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم بالأسواق

تحرك جديد.. مفاجأة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6-3-2024

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

ترشيحاتنا

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. مدير مستشفى كمال عدوان بغزة يعلن خروجها عن الخدمة

قرارات عاجلة من البنك المركزي.. كيف سيؤثر رفع الفائدة في انخفاض الأسعار؟

بعد مرور 152 يوما.. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 30717 شخصا

10 جنيهات دفعة واحدة.. ارتفاع سعر الدولار في 3 بنوك مقابل الجنيه

هل تكفي الفدية أم يجب القضاء لسيدة حامل تفطر في رمضان

طرق التأكد من سلامة حسابك على "فيسبوك وإنستجرام"| تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني منه.. خطوات يمكن اتخاذها للتعامل مع إدمان الحب

احذر من علامات إدمان الحب.. تعرف عليها

رقم صادم|كم مرة تزوج والد الفنانة سهام جلال؟ وهذا سبب عقدتها من الزواج

طلعت فنكوش .. حقيقة دعوة فرح جورجينا ورونالدو

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ