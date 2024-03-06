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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: السوق السوداء تلفظ أنفاسها الأخيرة والدولار في البنوك سيصل لـ50 جنيها على الأقصى

صدى البلد

قال الدكتور محمد عبد الوهاب ، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرارات البنك المركزي المصري اليوم، بداية لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأكد عبد الوهاب، أن تحرير سعر صرف الدولار يهدف إلى توحيد سعر الدولار في السوق المصري بعد حالة العشوائية التى سادت السوق خلال العام الماضي، متوقعا وصول سعر الدولار في البنك الى 45 جنيها بحد اقصى 50 جنيها للدولار خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن السوق السوداء تلفظ أنفاسها الاخيرة، مشيرا إلى أن أعلى سعر الدولار داخل البنوك الان في بنك التجاري الدولي بقيمة 45 جنيها وهو الأقرب للسوق السوداء التى وصلت على اخر اعلان إلى 50 جنيها تقريبا.

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وتوقع عبد الوهاب ، أن تطرح البنوك شهادات بعائد مرتفع خلال الأيام المقبلة لتشجيع المواطنين والعاملين في الخارج على التخلي عن الدولار خصوصا بعد زيادة أسعار الفائدة اليوم بنسبة 6% في اطار سياسة البنك المركزي للتشديد النقدي من أجل احتواء التضخم المرتفع.

وأوضح عبد الوهاب، أن معدلات التضخم ستسجل ارقام تاريخية في ظل قرارات البنك المركزي اليوم وخصوصا مع دخول شهر رمضان، ولكنها لن تلبث ان تستقر مع استقرار سعر الدولار وتوحيد سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء.

وأكد المحلل الاقتصادي، أنه لا يوجد اي مبرر لدى أي تاجر او مصنع لرفع أسعار السلع خصوصا أنها لم تنخفض عقب انخفاض أسعار الدولار وأن كل الأسعار المتداولة في السوق حاليا تم حسابها على سعر 70 جنيه للدولار ، مشددا على ضرورة إلتزام الجهات الرقابية بضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على يد كل مخالف او محتكر او مانع لعرض السلع.

 

وكانت لجنة السياسة النقدية في  البنك المركزي المصري قد   قررت اليوم  في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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