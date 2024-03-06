المركزي المصري يوجه البنوك بدراسة طلبات تدبير النقد للمستثمرين.. تفاصيل

أصدر البنك المركزي المصري برئاسة محافظه حسن عبد الله؛ قرارا بإلزام البنوك بمراجعة كافة الطلبات المعلقة من المؤسسات والتي تستهدف تدبير العملة الأجنبية والتي يتم موافاة البنك المركزي بها بصفة دورية.

وقال قرار محافظ البنك المركزي الصادر قبل قليل، إنع مع التأكيد على حذف كافة الطلبات التي امتنع العملاء عن تنفيذها وفقا لسعر الصرف السائد يوم التنفيذ علي الفور من تلك التقارير

ارجع البنك المركزي المصري الي صدور تلك التعليمات بهدف ضبط منظومة سعر الصرف و دعم تداول النقد الأجنبي من خلال القنوات الشرعية.

واشار المحافظ تلي انه يتعين علي البنوك تحري الدقة ومراجعة التقارير وتدقيق اوتنقية البيانات المرسلةى لتفادي ادراج اي طلبات غير قائمة و ذلك للوقوف علي الخجم الحقيقي للطلبات الم\برة بالنقد الاجنبي طرف البنوك