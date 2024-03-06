الكرملين: حلف الناتو يلعب بالنار عند مناقشة إرسال قواته إلى أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن الدول الغربية تلعب بالنار عند مناقشة إمكانية إرسال قواتها إلى أوكرانيا، لافتا إلى أنها فكرة خطيرة.

وأوضح بيسكوف في مؤتمر صحفي، أن روسيا تسمع "العديد من التصريحات المتناقضة" من الغرب بشأن إرسال قوات حلف الناتو إلى أوكرانيا، لكن "حقيقة هذه المناقشة خطيرة".

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة البدء بالنقاش حول هذا الموضوع، جاءت وسط تكهنات بأن الغرب يريد رؤية روسيا تتكبد هزيمة استراتيجية.

وحذر بيسكوف قائلا: "إنهم جميعا يلعبون بالنار"، مضيفا أنه إلى جانب مناقشة الضباط الألمان بشأن الضربات على روسيا، فإن كل هذا يؤدي إلى "مزيد من تدهور الوضع".

وقال بيسكوف: "بالطبع هذا سلوك غير مسؤول على الإطلاق"، مشيرا إلى أن موسكو حريصة على تحقيق أهدافها، وأنها منفتحة على السبل السياسية والدبلوماسية لتحقيقها.

وفي وقت سابق، كشف مسئول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عدم وجود خطط للحلف لنشر قوات قتالية على الأرض في أوكرانيا.

وقال المسئول لشبكة "سي إن إن"، إن حلف الناتو والحلفاء يقدمون دعمًا عسكريًا غير مسبوق لأوكرانيا.

وأوضح: "لقد فعلنا ذلك منذ عام 2014، وصعدنا بعد الغزو الروسي واسع النطاق"، مستطردًا "لكن لا توجد خطط لنشر قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا".