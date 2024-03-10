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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

الدولار 
الدولار 

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد أن سجل فوق الـ 50 جنيها، في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ومجموعة بنوك أخرى الأربعاء ، إذ سجل أعلى سعر نحو 50.70 جنيه للبيع ، قبل أن يتراجع اليوم إلى 49.30 للشراء في البنك المركزي.

وأعلن البنك المركزي صباح الأربعاء الماضي 6 مارس، موافقته على تحديد سعر الجنيه وفقا لآليات السوق،ليرتفع بعدها في البنوك إلى 50.70 كأعلى سعر، ويتراجع مجددا مع إعلان الحكومة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي يوفر لمصر تمويلا بقيمة إجمالية نحو 9.2 مليار دولار.

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الدولار 

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 49.35 جنيه بعد 49.5 جنيه للشراء و 49.45 جنيه بعد 49.6 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.35  جنيه للشراء و 49.45  للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 49.40 جنيه للبيع و  49.50 للشراء.

قرارات البنك المركزي

قرر البنك المركزى فى اجتماع استثنائي الأريعاء 6 مارس الجاري، السماح  بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزى،الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

سعر الدولار في السوق السوداء 

ونوه المركزى إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعى لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.

الدولار 

كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

كما يبحث الملايين عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار، المستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023.

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 49.34 بعد  49.43 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 49.44 بعد 49.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي
سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 49.35 بعد 49.50 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 49.45 بعد  49.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري قبل التراجع 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 49.30 بعد 49.50 جنيه للشراء.
  • 1 دولار =49.40 بعد  49.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر قبل التراجع 
سعر الدولار اليوم في بنك مصر اليوم


فيما أشار البنك المركزي إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.


كما أكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.


وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

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