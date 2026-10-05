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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط لحوم وأسماك مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

شنت مديرية الطب البيطري حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية بمركزي أشمون ومنوف أسفرت عن ضبط كمية من منتجات اللحوم والأسماك مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 

يؤكد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على مدار الساعة، متابعة مدى التزام الأسواق بالاشتراطات الصحية.ضبط الأسعار وضمان توافر السلع الآمنة. 

وذلك في إطار المتابعة اليومية للأسواق ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالتأكد من مدى صلاحية السلع والمنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

المنوفية محافظة المنوفية أشمون منوف لحوم فاسدة

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