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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 2181 حالة ضمن القافلة الطبية المجانية بمطروح

قافلة طبية بمطروح
قافلة طبية بمطروح

 

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  استمرار أعمال  القافلة الطبية الشاملة بمستشفي سيوة المركزي التى تنظمها وزارة الصحة والسكان خلال الفترة من ٧_١٠ مارس الجارى  وتقديم 2181 خدمة طبية خلال الثلاثة أيام الأولى.

 تأتى القافلة  فى ضوء مبادرة دولة رئيس الوزراء لتحسين الخصائص السكانية من اجل التنمية.

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وأشار   محافظ مطروح أنه جرى تقديم 781 خدمة طبية خلال اليوم  الثالث لاعمال القافلة الطبية الشاملة المقامة بمستشفي سيوة المركزي في الفترة من الخميس 7 مارس وحتي الأحد 10 مارس الجاري ليصبح اجمالي ما قدمته القافلة من خدمات طبية لأهالي واحة سيوة خلال الثلاثة ايام 2181 خدمة طبية .

وأكد  الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة  أن القافلة تأتى بتوجيهات ورعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومتابعة  الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان  بمشاركة مختلف قطاعات وزارة الصحة والسكان ومنها القطاع العلاجى ومتابعة  الدكتور احمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض .

وأوضح أنه تم  توقيع الكشف الطبي علي 298 منتفع ومنتفعة ليصبح اجمالي الثلاث ايام 883 حالة وصرف العلاج بالمجان حيث سجلت عيادة الباطنة 55 حاله في اليوم الثالث من القافلة وعيادة الجراحة 28 حالة وعيادة الأطفال 81 حالة وعيادة النساء 16 حالة وعيادة المسالك 28 حالة وعيادة العظام 24 حالة وعيادة الجلدية 23 حالة وعيادة تنظيم الأسرة 17 حالة وعيادة الأسنان 16 حالات .

كما تم تقديم خدمات الفحوصات المعملية الطبية واجراء 111 فحص معملي وخدمات الأشعة لعدد 24 منتفع وتم عقد ندوات تثقيفية وتقديم خدمات التثقيف الصحى لعدد 114 منتفع وملئ استبيان مبادرة فخامة الرئيس للكشف عن الأورام السرطانية لـ 40 منتفع .

ونوه الدكتور حجازى احمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية انه تم تحويل 8 حالات لمستشفي سيوة المركزي لاستكمال العلاج كما تم تقديم خدمات مبادرات فخامة رئيس الجمهورية لعدد 55 منتفع .

وتم فحص 139 طالب بعيادة شباب المراهقين ومقرها مركز شباب سيوة بمشاركة المجلس القومي للسكان ليصبح اجمالي الطلبة المستفيدين خلال الثلاثة ايام 343 طالب .

واشار "سالم" الى انه جرى عمل استمارات فحص للطلاب لتحويلها الي المدارس التابعين لها لاستكمال اجراءات الاحاله للتأمين الصحي بمطروح.
وتم عمل 6 ندوات توعيه علي مدار اليوم عن موضوعات التغذيه السليمه ومرحله المراهقه والتغيرات التي تحدث اثناء فتره المراهقه - التدخين وا لإدمان -كيفية تجنب الامراض المعديه .

واحتراما لخصوصية المرحله التي يمرون بها يتم تلقي اسئله الشباب بدون تحديد اسم علي ان يقوم الفريق الطبي بالاجابه علي الاسئله كتوعيه لجميع الحضور .

تجدر الإشارة إلى أن الإقبال على للقافلة ما زال جارى حتى اليوم الاحد آخر ايام القافلة مع توفير وسائل مواصلات لأهالي سيوه لتسهيل الوصول للقافلة للاستفادة المثلى من جميع الخدمات المتكاملة التى تقدمها القافلة بمستشفى سيوه المركزي.

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