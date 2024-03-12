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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

31 مارس بداية مباريات الذهاب| أحمد حسن يعلن قرارات الكونفدرالية

صدى البلد

أعلن اللاعب أحمد حسن عن قرارات الكونفدرالية الأفريقية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن: "الكاف يحدد 31 مارس الجاري لمباراة الذهاب في الكونفدرالية على أن تقام مباريات الإياب يوم 7 أبريل المقبل".

وأكمل :"القرعة تسفر عن مواجهة الفائز من مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالفائز من دريمز الغاني وستاد مالي في نصف نهائي الكونفدرالية".

 

ومن المقرر أن تُجرى مراسم قرعة "الكونفدرالية" اليوم  الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بينما ستنطلق مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي "كاف" في القاهرة.

 

 

وسيتم بث القرعة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، وشبكة قنوات "بي إن سبورتس" على "بي إن سبورتس الإخبارية".

وتأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الفرق التالية:

  • الأهلي (مصر)
  • أسيك ميموزا (كوت ديفوار)
  • ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)
  • بترو أتلتيكو (أنجولا)
  • تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)
  • سيمبا (تنزانيا)
  • الترجي الرياضي التونسي (تونس)
  • يانج أفريكانز (تنزانيا)

أما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، فهي كالتالي:

  • اتحاد الجزائر (الجزائر)
  • الزمالك (مصر)
  • دريمز (غانا)
  • نهضة بركان (المغرب)
  • مودرن فيوتشر (مصر)
  • أبو سليم (ليبيا)
  • ريفرز يونايتد (نيجيريا)
  • ستاد مالي (مالي)

 

 

 

 

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