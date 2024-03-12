الذهب يتراجع 70 جنيها في ختام تعاملات اليوم

هبطت اسعار الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم لليوم الثالث على التوالي، لينخفض المعدن الأصفر ما يقارب من 70 جنيها في المتوسط داخل محلات الصاغة، شاملا بذلك معظم الاعيرة الذهبية.

سجل سعر عيار 24 الأكثر فئة نحو 3520 جنيها للبيع و3565 جنيه للشراء.

ووصل عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3080 جنيها للبيع و 3120 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين المشغولات الذهبية، حوالي 2640 جنيها للبيع و 2674 جنيها للشراء .

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2059 جنيها للبيع و 2085 جنيها للشراء.

وصلت أوقية الذهب إلى 2161 دولارا للبيع و 2162 دولارا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24.64 ألف جنيه للبيع و 24.96 جنيه للشراء.

الأسواق العالمية والذهب

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب في الأسواق العالمية تترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي سيكون لها تأثير على حركة أسعار الذهب بالبورصة العالمية، إذ إن تراجع معدلات التضخم سيعزز من التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وإنهاء دورة التشديد النقدي منتصف العام الجاري، ومن ثم صعود الذهب لتحقيق مستويات تاريخية جديدة خلال الفترة المقبلة، في حين ارتفاع أو تباطؤ معدلات التضخم سيؤدي إلى تراجع أسعار الذهب.

وتابع أن هناك تزايدا في وتيرة إقبال المستثمرين والبنوك المركزية على الذهب بغرض التحوط، التي تعزز من الطلب عليه، حيث يعد المعدن الأصفر أحد الملاذات الآمنة، وقت الأزمات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية.