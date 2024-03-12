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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

في أولى أيام رمضان.. هل ترتفع أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم بالأسواق؟

صدى البلد

أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا أمام المواطنين فى أول أيام رمضان نتيجة توافرها بالأسواق وهذا على غير العادة ، حيث كانت ترتفع أسعار الخضروات فى أول أيام رمضان نتيجة زيادة الإقبال على الشراء .

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أنه يتوقع انخفاض قادم فى أسعار البصل نتيجة زيادة المعروض،  مع ارتفاع في أسعار الطماطم نتيجة لفاصل العروات ، وهى زيادة طبيعية تحدث كل عام .
 

استقرار اللحوم

 

وأوضح "نقيب الفلاحين " أن اللحوم أيضا تشهد استقرار على الرغم من توقعات انخفاض أسعارها إلا أن زيادة الإقبال عليها جعلها تستقر بالأسواق ، أما الدواجن فتشهد تزايد غير منطقي من قبل التجار رغم توافر الأعلاف. 

وأضاف  أن مصر لديها أكتفاء ذاتي من كافة الخضروات والفاكهة وصدرت فائض يقرب من 7 مليون طن الموسم الماضي نتيجة التوسع في الزراعات وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى زراعة مساحات كبيرة من البطاطس تصل إلى 600 ألف فدان، متابعا: ننتج نحو 7.5 مليون طن كل عام يُصدر منها ما يقارب على 900 ألف طن .

 

زراعة الطماطم

 

وأشار نقيب الفلاحين، إلى زراعة نحو 400 ألف فدان من الطماطم طوال العام وإنتاج نحو 6.5 مليون طن من الطماطم ، لافتا إلي أن ونصح نقيب الفلاحين المواطنين بتعديل بعض العادات والتقاليد الغذائية السلبية لمنع الاستغلال في بعض الأوقات، مضيفا: يجب ترشيد الاستهلاك وعدم شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية وخاصة أوقات الأعياد والمناسبات وعدم الاعتماد على باعة التجزئة الأقرب والتوجه لأسواق الجملة .
 

أسعار الخضروات 

وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4 إلى 6.5 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 9 جنيهات.
استقر سعر البصل ليترواح بين 10 إلى 22 جنيها.
استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.
واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 20 إلى 24 جنيها.
واستقر سعر الباذنجان ليتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.
واستقر سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 13 إلى 15 جنيها.
وثبت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 9 إلى 12 جنيها.
استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
سجل سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال البلدي ليترواح بين 6 إلى 8 جنيهات.
استقر سعر اليوسفي لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
سجل سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 14 إلى 17 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.
واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 10 إلى 28 جنيها.
استقرت أسعار الفراوله لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.
استقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها






 

الخضروات اسعار الخضروات الفاكهه رمضان اللحوم الطماطم

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