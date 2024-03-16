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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طلع 20 جنيه | أسعار الذهب اليوم .. وشوف عيار 21 بكام

سعر الذهب
سعر الذهب

صعد سعر جرام الذهب مع نهاية تعاملات اليوم السبت مقدار 20 جنيه جديدة مقارنة بما كان عليه أمس، داخل محلات الصاغة ليشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية.

وخلال اليومين الماضيين عوض الذهب من خسائره مقدار طفيف لم يجاوز حاجز الـ 70 جنيه في الجرام الواحد، وذلك بالتوازي مع اجراءات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف الأجنبي.

أقل من 3000 جنيه.. صدمة في سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 15-3-2024

وسجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2930 جنيه للبيع و 2970 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 24 الأغلي فئة حوالي 3348 جنيه للبيع و 3394 جنيه للشراء 

وبلغ سعر عيار 18 نحو 2511 جنيه للبيع و 2545 جنيه للشراء 

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة حوالي 1958 جنيه للبيع و1985 جنيه للشراء 

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2155 دولار للبيع و 2156 دولار للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 23.44 ألف جنيه للبيع و 23.8 ألف جنيه للشراء.

ارتفاع في الاسواق المحلية

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية في ختام تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، عقب صدور بيانات اقتصادية قلصت التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2960 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 23 دولارًا وبنسبة 1% في ختام تعاملات الأسبوع، لتسجل مستوى 2156 دولارًا. 

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3383 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2537 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1974 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23680 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2940 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2950 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2166 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2156 دولارًا.

في سياق متصل، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، في فبراير بنسبة 0.4 % ، وبنسبة 3.2% عن العام الماضي، ما عزز من قوة الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وأدى إلى تراجع أسعار الذهب بعدما موجة من الارتفاعات لامست فيها الأوقية أعلى مستوياتها.

وتسهم هذه البيانات في استمرار تطبيق الفيدرالي الأمريكي لسياسة نقدية متشددة، وتقلص التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2024، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اجتماعها خلال يومي 19 و20 مارس الجاري.

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