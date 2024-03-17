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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وتحرك جديد لـ عيار 21.. آخر تفاصيل حالة الطقس

أخبار تهمك
أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد 17-3-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

القاهرة 24.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 مارس 2024

قدّم برنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 17 مارس 2024، في القاهرة والمحافظات.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

العظمى الصغرى

القاهرة  24- 13

شرم الشيخ 29-18 
الإسكندرية 21- 12

مطروح 18-10

بور سعيد 20-14
الأقصر .33- 16

أسوان 38- 17

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 17 مارس 2024.. وهذه قيمة عيار 21

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 17 مارس 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3394 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2970 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2546 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23760 جنيه.

 

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 17 مارس 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد 17 مارس 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.90 جنيه للبيع، و47.76 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 52.40جنيه للبيع، و 52.24 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 61.37 جنيه للبيع، و 61.18 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.77 جنيه للبيع، 12.73 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي156.04 جنيه للبيع، و 155.43 جنيه للشراء.

الذهب سعر الدولار العملات الأجنبية والعربية الأرصاد درجات الحرارة

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