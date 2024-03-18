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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة .. الفلاحين تحذر

صدى البلد

توقع حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة نتيجة فاصل العروات ، موضحًا أنها زيادة طبيعية فى تلك الفترة من كل عام ثم تعاود مرة أخري للانخفاض. 

 

اكتفاء ذاتي 

 

وأوضح "أبوصدام " خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أننا نزرع نحو 400 ألف فدان من الطماطم طوال العام وإنتاج نحو 6.5 مليون طن من الطماطم ، مشيرًا إلى أن مصر لديها أكتفاء ذاتي من كافة الخضروات والفاكهة وصدرت فائض يقرب من 7 مليون طن الموسم الماضي نتيجة التوسع في الزراعات وزيادة الإنتاج .
 

وأكد " نقيب الفلاحين " أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا أمام المواطنين فى أول أيام رمضان نتيجة توافرها بالأسواق وهذا على غير العادة ، حيث كانت ترتفع أسعار الخضروات فى أول أيام رمضان نتيجة زيادة الإقبال على الشراء .

أسعار الخضروات  والفاكهة 

– يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه

– يتراوح سعر البطاطس من 5.25 إلى 8.75 جنيه

– يتراوح سعر البصل من 9 إلى 22 جنيها

– يتراوح سعر الكوسة من 8 إلى 16 جنيها

– يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 2 إلى 4 جنيهات

– يتراوح سعر الفاصوليا من 11 إلى 21 جنيها

– يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 5 إلى 10 جنيهات

– يتراوح سعر الباذنجان رومي من 2.5 إلى 5.5 جنيهات

– يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 7 إلى 10 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 7.5 إلى 9.5 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 5 إلى 9 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 4 إلى 8 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 11 إلى 21 جنيها

– يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالي» من 20 إلى 30 جنيه

– يتراوح سعر الملوخية من 6 إلى 11 جنيها.

– يتراوح سعر الخيار صوب من 7 إلى 10 جنيهات.

– يتراوح سعر الخيار بلدي 7 من إلى 10 جنيهات.

– يتراوح سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيها.

– يتراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 7.5 جنيهات

– يتراوح سعر الثوم من 40 إلى 60 جنيه

– يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

– يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة 

– يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5.5 إلى 8 جنيهات.

– يتراوح سعر البرتقال السكري من 5.5 إلى 8 جنيهات.

– يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6 إلى 9 جنيهات.

– يتراوح سعر اليوسفي من 5 إلى 9 جنيهات.

– يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات.

– يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيهات.

– يتراوح سعر الليمون بلدي من 12 إلى 16 جنيها.

– يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.

– يبلغ سعر العنب المستورد الأسود من 40 جنيه.

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