ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة .. الفلاحين تحذر

توقع حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة نتيجة فاصل العروات ، موضحًا أنها زيادة طبيعية فى تلك الفترة من كل عام ثم تعاود مرة أخري للانخفاض.

اكتفاء ذاتي

وأوضح "أبوصدام " خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أننا نزرع نحو 400 ألف فدان من الطماطم طوال العام وإنتاج نحو 6.5 مليون طن من الطماطم ، مشيرًا إلى أن مصر لديها أكتفاء ذاتي من كافة الخضروات والفاكهة وصدرت فائض يقرب من 7 مليون طن الموسم الماضي نتيجة التوسع في الزراعات وزيادة الإنتاج .



وأكد " نقيب الفلاحين " أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا أمام المواطنين فى أول أيام رمضان نتيجة توافرها بالأسواق وهذا على غير العادة ، حيث كانت ترتفع أسعار الخضروات فى أول أيام رمضان نتيجة زيادة الإقبال على الشراء .

أسعار الخضروات والفاكهة

– يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه

– يتراوح سعر البطاطس من 5.25 إلى 8.75 جنيه

– يتراوح سعر البصل من 9 إلى 22 جنيها

– يتراوح سعر الكوسة من 8 إلى 16 جنيها

– يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 2 إلى 4 جنيهات

– يتراوح سعر الفاصوليا من 11 إلى 21 جنيها

– يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 5 إلى 10 جنيهات

– يتراوح سعر الباذنجان رومي من 2.5 إلى 5.5 جنيهات

– يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 7 إلى 10 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 7.5 إلى 9.5 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 5 إلى 9 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 4 إلى 8 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 11 إلى 21 جنيها

– يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالي» من 20 إلى 30 جنيه

– يتراوح سعر الملوخية من 6 إلى 11 جنيها.

– يتراوح سعر الخيار صوب من 7 إلى 10 جنيهات.

– يتراوح سعر الخيار بلدي 7 من إلى 10 جنيهات.

– يتراوح سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيها.

– يتراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 7.5 جنيهات

– يتراوح سعر الثوم من 40 إلى 60 جنيه

– يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

– يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

– يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5.5 إلى 8 جنيهات.

– يتراوح سعر البرتقال السكري من 5.5 إلى 8 جنيهات.

– يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6 إلى 9 جنيهات.

– يتراوح سعر اليوسفي من 5 إلى 9 جنيهات.

– يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات.

– يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيهات.

– يتراوح سعر الليمون بلدي من 12 إلى 16 جنيها.

– يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.

– يبلغ سعر العنب المستورد الأسود من 40 جنيه.