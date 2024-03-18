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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترد على الولايات المتحدة بشأن إجراء حوار للحد من التسلح

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تنخرط في النفاق عندما تقترح إجراء حوار بشأن الحد من الأسلحة بشروطها الخاصة، مضيفة أن موسكو مستعدة لمناقشة هذه القضية كجزء من مجمع واحد "أي مجموعة قضايا أخري".

أوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "من الواضح أن المسؤولين الأمريكيين، الذين أعلنوا عن رغبتهم المزعومة في المشاركة في مناقشات الحد من الأسلحة مع روسيا دون شروط مسبقة، لم يكلفوا أنفسهم عناء فحص خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 29 فبراير 2024 أمام الجمعية الفيدرالية، والذي يصف بشكل شامل تقييماتنا الرئيسية من هذه القضية".

أشارت الخارجية الروسية في بيانها، إنها مناورات منافقة من الولايات المتحدة وسط مسارها نحو إلحاق "هزيمة استراتيجية" بـ روسيا.

أضافت الوزارة: "مواقفنا لم تتغير نحن على استعداد لمناقشة قضايا الأمن والاستقرار فقط في مجمع واحد "أي مجموعة قضايا أخري" ومع التركيز على الجوانب التي تتعلق بشكل مباشر بالمصالح الأمنية لـ موسكو".

ولفتت إلى أنه حتي الآن لم يعرض على روسيا سوى الحوار بشأن الولايات المتحدة فقط ووفق الشروط وفي القضايا التي تهم واشنطن".

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