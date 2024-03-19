عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

صدى البلد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يوم الاثنين الموافق 18 مارس، مع وزير الصناعة والتجارة والغرف التجارية، جاء لمتابعة الأسواق وسط ارتفاع الأسعار غير المبرر.

 

 الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر

وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال اتصال هاتفى متلفز مساء الاثنين، إن الدولة لديها آليات للتدخل لضبط الأسعار، أبرزها أنه سيتم ضخ 300 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، طلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الغرف التجارية والمصنعين بسبب الأسعار، كاشفا أنه سيتم الإعلان عن خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال خطة عملية.

 

وأكمل متحدث مجلس الوزراء تصريحاته قائلا إن رئيس اتحاد الغرف التجارية أوضح خلال الاجتماع، مع الدكتور مصطفى مدبولي، أن أسعار بعض السلع الأساسية شهدت انخفاضًا مثل الزيت والمكرونة والفول والعدس لدى تجار الجملة، مضيفا أن رئيس الوزراء عقب قائلا إن "المواطن ما زال لم يلمس أي انخفاض في الأسعار، لا سيما أن جميع العوامل التي من شأنها أن تؤدي لانخفاض الأسعار متوفرة.

وأتم المتحدث باسم مجلس الوزراء حديثه قائلا إن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، متابعا أنه لا يوجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار السكر.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهدف خلال اجتماع الحكومة يوم الاثنين 18 مارس، متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعمل حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.

وخلال الاجتماع عرض علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.

كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج.

مجلس الوزراء اسعار السلع الأسعار اجتماع المنتجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار|تفاصيل

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

ترشيحاتنا

سعر سيارة فولكس فاجن "جولف" الشبابية موديل 2024

شبانة: اعتذار صلاح عن عدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر تكرر مع ميسي ومحرز

موت وخراب ديار.. مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الذهب

هل تصح صلاة المأموم دون قراءة الفاتحة خلف الإمام؟.. دار الإفتاء ترد

مفتي الجمهورية بمكة المكرمة: العلماء هم أمل الأمة في الخروج من الفتن

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خد بالك.. جوجل تعلن عن نموذج جديد للذكاء اصطناعي يثير المخاوف فما القصة؟

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

فستان جريء.. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها | شاهد

فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ