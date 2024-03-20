الدواجن تعاود الصعود مجددًا اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في سعر البانيه بالأسواق

عاودت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 20-3-2024، الارتفاع مُجددًا بعد حالة من الهدوء شهدت أسعار الدواجن منذ بداية الأسبوع الجاري.

وكانت أسعار الدواجن قد ارتفع بقوة مع بداية شهر رمضان 2024، بفعل زيادة الطلب.

وتشير التوقعات إلى أن سعر الدواجن سيشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترة القليلة المقبلة بعد تراجع وبعد توحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق بين 97 و 98 جنيها للكيلو.

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي.

وكانت أسعار الدواجن ، قد شهدت ارتفاعًا مفاجئًا خلال الفترة الماضية، حيث سجّل السعر ارتفاعًا بأكثر من 40 جنيهًا تقريبًا مقارنة بأسعار الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية: لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن 75% من الأعلاف الدواجن مُرتبطة بالنقد الأجنبي، مؤكدًا أن هناك توقعات بحدوث انخفاض تدريجي للأسعار.

وعن سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20-3-2024، فسجّلت نحو 98 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء ، 110 جنيهات لـ الدواجن الساسو و120 جنيها لـ الدواجن البلدي.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 98 جنيها للكيلو.. على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

سعر الوراك سجل 112 إلى 115 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص بـ 120 جنيهًا.

كيلو الهياكل بـ 75جنيهًا .

سعر جوز الحمام 150 جنيهًا

سعر البط بـ 150 جنيهًا

سعر الأرانب 130 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

أسعار الأعلاف تراوح سعر الطن بين 24 و26 ألف جنيه.

أسعار الذرة، وصل سعر الذرة إلى 10200 جنيه .

وسجّل سعر الصويا اليوم 29 ألف جنيه .

سعر البيض اليوم

تراوح سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق بين 155 و165 جنيهًا للطبق.

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 155 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 165 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 160 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 165 و170 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 110 و 112 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم

سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

سعر كتكوت أبيض أهالي 25 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 26 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجّل 13 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.

سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 98 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 110 و 112 جنيهاً للكيلو.

سعر الدواجن الساسو سجل 110 جنيهات ليصل إلى المواطن بنحو 120 جنيهًا.

وسعر الدواجن البلدي حر 125 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

سعر الفراخ اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 82 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر البانيه اليوم بين 220 و230 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الرزي 110 جنيهات للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.