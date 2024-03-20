شوبير: الحضري أفضل مني..ووهذا ما قاله عن أسلوب رضا عبد العال|فيديو

حل الإعلامي الرياضي أحمد شوبير ضيفاً في برنامج “العرافة” المذاع عبر قناتي “المحور، النهار”، وصرح بعض التصريحات، نرصد لكم أبرزها في هذا التقرير:

شوبير يرد على انتقادات مجدي عبدالغني: كلامه من غير حساب

تحدث الإعلامي "أحمد شوبير" عن انتقادات مجدي عبد الغني له، قائلاً: "مجدي عبد الغني من أطيب الناس، و هو بيطلع يقول كلام من غير ما يحسبه، و يقابلك بعد نصف ساعة بالأحضان، و إحنا بينا علاقة أسرية، و أصدقاء".

أحمد شوبير: أنا كنت بدافع عن كابتن محمود الخطيب

وأضاف :القصة أننا كنا في الأنتخابات، وأنا كنت واقف وراء كابتن محمود الخطيب، و مجدي عبد الغني كان واقف وراء المهندس محمود طاهر، وأنا معجبنيش المنظر ، وقولت أنه منظر لا يليق برئيس النادي الأهلي"

وتابع "شوبير"، قائلاً:" أنا كنت بدافع عن كابتن محمود الخطيب، و موقفي واضح، و من وجهة نظري الكابتن محمود الخطيب هو الأنسب للنادي الأهلي"

بسمة وهبة: أنت سبب فشل صفقة أبوجبل.. ورد غير متوقع من شوبير

رد الإعلامي أحمد شوبير على حديث الإعلامية "بسمة وهبة"، حيث قالت:" أحمد شوبير الأب السبب في فشل صفقة أبو جبل"، ورد الأخير ،قائلاً:"لو حارس مرمى كويس هيلعب ، لو مش كويس مش هيلعب"



وأضاف، قائلاً:" أنا كأعلامي شغلتي الخبر، و لما يكون عندي خبر إن الأهلي وقع مع أبو جبل، وأنا كتبت خبر أبو جبل أهلاوي حتى نهاية الموسم ، ما هو الخطأ؟"

وتابع "شوبير"، قائلاً:" أنا شغلتي الإنفرادات ، الناس بتجيلي عشان الإنفرادات ، و لو كان على حساب أبني"

شوبير عن رضا عبد العال: أسلوبه خالف تعرف من أجل الشهرة

قال أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن علاقته بـ رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق ممتازة جداً، لكن هو أسلوبه خالف تعرف، وهذه طريقته وأدائه ونقده وتحليله، لا يوجد مدرب أو فريق يعجبه.

وأضاف : " رضا عبد العال يسير في هذا الطريق، وتجذب له المشاهد والتريند، وبتعمله شعبيه.. هو مش بيعمل كده مع شوبير فقط، هذا هو أسلوبه مع الجميع".

وأشار، إلى أن اعتماد رضا عبد العال على إثارة الجدل ومهاجمه الجميع، وتعامله بطريقة "خالف تعرف"، يسبب له الشهرة والنجومية، متابعاً:" رضا عبد العال من زمان وهو كده".

وأكد أحمد شوبير، أنه ضد هذا المبدا في الإعلام، معلقاً: "أنا بطلع تريندات من غير حاجه ، ولكن تريند بأخبار صحيحة، وتريند بقضية جيدة".

ابني هيبقى فرض عين على الأهلي بمستواه

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، إنّ أيمن يونس لاعب الزمالك الأسبق أكثر مهاجم سجل أهدافا فيه، بواقع هدفين، وذلك في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي النهار والمحور، لترد عليه مقدمة البرنامج مازحة: «هغلبه النهاردة».

أحمد شوبير: أنا إعلامي ووظيفتي هي أن أنقل الخبر



إلى ذلك، ردّ على اتهام الإعلامي محمد شبانة له بتسببه في إفشال صفقة انضمام حارس البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق محمد أبو جبل للأهلي حتى يجعل ابنه "فرض عين على الأهلي".



وقال شوبير: «مصطفى شوبير هيبقى فرض عين وايد ورجل وكل حاجة بمستواه، لو حارس مرمى كويس هيلعب، مش كويس مش هيلعب».



وواصل: «أنا إعلامي، ووظيفتي هي أن أنقل الخبر، والخبر الذي علمته هو أن أبو جبل وقع مع الأهلي وقلت ذلك، أين هو الخطأ، أنا بتاع انفرادات حتى لو على حساب ابني، مسربتش حاجة، وما حدث لا علاقة به بالمنتخب».

خلص على أبو جبل.. شوبير يؤكد: الشناوي مش بيرتاح له

رد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على اتهامه بأنه «خلص على أبو جبل» حارس مرمى البنك الأهلي بدعوى أنه أفشل انتقاله إلى الأهلي.

وأضاف : «هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، لم أقل بأنه حارس مرمى سيئ أو أنه لن يضيف للأهلي، ولم أقل إنه عامل مشاكل مع الأهلي».

وتابع ، قائلاً: «مقلتش إن في خناقة بينه وبين الشناوي، وقلت إن الشناوي مبيرتحش لأبو جبل، وهذا الأمر أردده 1000 مرة، وهذا الأمر دوري وشغلتي، هذا خبر وليس استنتاجا، أما عن كهربا، فهذا اللاعب هو الذي أخبره بموعد تمرينه في الأهلي في حالة إتمام الصفقة».

الحضري ساعات بيقول كلام ملوش لازمة.. لكنه الأفضل في تاريخ مصر

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إنّ مشكلة عصام الحضري تكمن في الاندفاع والتسرع، معلقاً: "مرة واحدة يقول كلمتين من غير لازمة ولا داعي".

وأضاف: "كلما سُئلت عن الحارس الأفضل في تاريخ مصر، أقول إنه عصام الحضري وأنا مغمض العينين، وهذا تاريخ وأرقام لا يمكن لأحد تكذيبها".



وتابع: «من حقي ألا أقول إنه الأفضل، يمكن أن أقول إنني الأفضل أو ثابت البطل أو إكرامي، لكن عصام الحضري أفضل مني ومن أي حارس في تاريخ مصر، فقد فاز بثلاثة ألقاب لبطولة كأس الأمم الأفريقية ولعب كأس العالم وهو في السادسة والأربعين من عمره».



وأوضح: «عصام درب حراس مرمى المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي والمنتخب السوري، أما أنا فإعلامي وتجاوزت الستين من عمري، وبالتالي لا يعقل أن أكون منشغلا به حتى الآن، ولا مشكلات بيني وبين أي شخص آخر».