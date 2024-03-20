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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فلسطين تبكي ونحن نواسيها.. طلاب هندسة منوف ينظمون إفطارهم برسم صورة غزة

افطار كلية هندسة
افطار كلية هندسة منوف جامعة المنوفية

نظمت كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية حفل إفطارها السنوي داخل الكلية بحضور الدكتور أيمن السيد عميرة عميد الكلية و الدكتور سعيد عبد العاطي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدي عوض رئيس مجلس قسم هندسة الالكترونيات الصناعية والتحكم وعلي عمر مدير عام الكلية وطارق شحاتة من رعاية الشباب ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

ونظم الطلاب الإفطار على شكل أسم غزة حيث تم ترتيب موائد الإفطار علي شكل غزة.

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وأكد طلاب اتحاد الكلية، أنهم لا يملكون سوى الدعاء لغزة وتضامنا مع أهالي غزة تم تنظيم الافطار تحت اسم “ غزة”.

وأكد الدكتور ايمن السيد عميرة، عميد الكلية، حرص الكلية أن يكون الإفطار الجماعي عادة سنوية، في شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية بين المسؤولين والطلاب والعاملين ضمن أجواء تسودها المحبة والألفة والود ، مؤكدًا حرص إدارة الكلية على توفير أفضل الخدمات للطلاب.

وأشار الدكتور سعيد عبد العاطي وكيل الكلية، إلى أن هذا الإفطار نظمه اتحاد طلاب كلية الهندسة وشارك فيه مايقرب من 500 طالب وطالبة، معربا عن سعادته بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسؤولين والطلاب بعيدا عن روتين الدراسة والعمل اليومي.

وصرح الدكتور حمدي عوض رئيس مجلس قسم هندسة الالكترونيات الصناعية والتحكم بالدور الذي يقوم به اتحاد الطلاب في تنظيم العديد من الفعاليات وان هذا الافطار يعزز ويدعم المحبة بين قيادات الكلية والطلاب.

وأشار علي عمر مدير عام الكلية إلى أن إعداد وتجهيز هذا الافطار  الجماعي هو بادرة طيبة لتأكيد أواصر المحبة والإخاء بين الطلاب.

وأعقب حفل الإفطار الجماعي أمسية رمضانية وإنشاد دينى و صلاه تراويح وفقرات ترفيهية .

اهالي غزة اتحاد طلاب كلية الهندسة الهندسة الإلكترونية المنوفية شهر رمضان المبارك

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