سامح شكري: مصر تبذل كل ما بوسعها للحد من العمليات العسكرية بغزة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تبذل كل ما بوسعها من أجل الحد من العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين في غزة .

وقال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "مستمرون بشكل فعال في المشاركة مع الأصدقاء لإنهاء الصراع في قطاع غزة".

وأكمل سامح شكري: "نهتم بالقانون الدولي ويجب حل النزاعات من خلال القنوات الدبلوماسية بناء على المعايير والأسس المتعارف عليها دوليا ".

ولفت سامح شكري إلى أن هناك ازدواجية معايير في التعامل مع أحداث قطاع غزة ".

وتابع سامح شكري: "يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف استهداف المدنيين".