الأهلي يرحب بزيارة وفد الهلال السوداني

تلقت إدارة النادي الأهلي خطابًا ظهر اليوم من نادي الهلال السوداني الشقيق، برغبة ‏الأخير في حضور وفد على رأسه هشام السوباط رئيس مجلس الإدارة، ‏لزيارة النادي الأهلي، وتقديم واجب العزاء في وفاة الوزير العامري فاروق نائب ‏رئيس النادي، رحمة الله عليه.

فيما عبرت إدارة الأهلي عن تقديرها الكامل لهذه ‏اللفتة الطيبة من جانب نادي الهلال، والتي تعكس العلاقات التاريخية بين ‏الناديين الكبيرين.

وتحددت الساعة الواحدة ظهر السبت لاستقبال الوفد ‏السوداني، في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.‏

كما كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام من جانب مسؤولي الأهلي لضم لاعب الهلال السوداني في الفترة المقبلة، لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

وينتهى عقد علي معلول لاعب الأهلي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، بجانب عدم وجود أنباء محددة بشأن تجديد العقد بين الطرفين.



وأفادت صحيفة "فوت 24" التونسية، أن أنيس بالريش وكيل أعمال خاديم دياو ظهير أيسر الهلال السوداني أكد أن اللاعب محل اهتمام الأهلي والترجي التونسي للانتقال إلى أحدهما خلال الصيف المقبل