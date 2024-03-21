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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي: نعمل على تطوير المنشآت الرياضية لتحقيق إنجازات عالمية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعمال التطوير  بنادي الصيد المصري بالدقي، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المنشآت.

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وكان في استقبال وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة، مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب وبحضور كلا من الدكتور أشرف محرم نائب رئيس مجلس إدارة النادي وعمرو البرتقالي القائم بأعمال أمين الصندوق والمهندس كريم متولي عضو مجلس إدارة النادي ومحمد غباشي القائم بأعمال المدير التنفيذي والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.


تضمنت الزيارة تفقد حديقة العائلات بعد تطويرها، وافتتاح ملاعب البادل تنس ورياضة الباد بول الجديدة بحديقة الأطفال، افتتاح ملعب الكرة الخماسي بمنطقة حديقة الاطفال وافتتاح تطوير مدخل صالة الألعاب القتالية.

وخلال جولته التفقدية، أكد الدكتور أشرف صبحي على دعم وزارة الشباب والرياضة للرياضة المصرية بكافة منشآتها، مشدداً على أهمية الاستثمار في الرياضة من أجل تحقيق إنجازات رياضية على المستوى الدولي، موضحاً أن الوزارة تعمل على تطوير المنشآت الرياضية في جميع أنحاء مصر، مشيراً إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى توفير بيئة مناسبة للشباب لممارسة الرياضة.

أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية دور الشباب في بناء الوطن، داعياً أعضاء النادي إلى المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والنوادي الرياضية، وتكثيف التعاون لخدمة الرياضة المصرية.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بالطفرة الإنشائية التي يشهدها نادي الصيد، وبمجهودات مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس عبد الله غراب والإدارة التنفيذية بالنادى،وعلى تنوع الخدمات الرياضية والاجتماعية التى يقدمها نادي الصيد للأعضاء، مؤكدا أن الصيد من أعرق الأندية في مصر وله مكانة كبيرة على المستويين الاجتماعي والرياضي كونه أخرج أبطال أولمبيين مثل سيف عيسى وهداية ملاك، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بتكريم الأندية التى ينتمى إليها أى لاعب يحقق ميدالية أوليمبية فى منافسات أولمبياد باريس 2024.

وشدد أشرف صبحي على أهمية الدور الذي تلعبه الأندية فى التنشئة الاجتماعية للأفراد داخل المجتمع المصري والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الأعمار، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيراً بملف تطوير البنية الرياضية بجميع أندية مصر فى جميع المحافظات، لذا نعمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وأن نادي الصيد نموذج يحتذى به بين الأندية التى تعير إهتماماً كبيراً للنشاط الرياضى والاجتماعي والثقافي.

فيما توجه المهندس عبد الله غراب رئيس النادي بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة على تواجده وزيارته للنادي لتفقد المنشآت والدعم الكبير الذي يقدمه لكل الهيئات الرياضية، وجهود وزارة الشباب والرياضية  فى تعزيز الفرص المتاحة للشباب والمجتمع سواء رياضياً أو إجتماعياً.

أشرف صبحي

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