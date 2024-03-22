روجينا: أتمنى تقديم عمل من إخراج ابنتي مايا في المستقبل

تحدثت الفنان روجينا، عن نجاح الشخصية الشريرة "فدوى" التي جسدتها في مسلسل البرنس من بطولة الفنان محمد رمضان، قائلة: "أنا في البيت طيبة أوي، لكن كنت بروح البيت لبناتي بشخصية فدوى، فأي حد كان بيكلمني مكنوش متعودين عليّ كده"، ومؤكدةً أنها تتمنى ان تقدم عمل من إخراج ابنتها مايا في المستقبل.

وأضافت "روجينا"، في حوارها مع الإعلامية هدى كامل، مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "بناتي كانوا بيقولوا لي لا بلاش الطريقة دي، خليها في الاستوديو، وبعدين جات مرحلة كله بقى يناديني في الشارع ويقولي يا عمري، وبناتي يبصولي ويقولوا لي يعني تاريخك كله بعد يوسف شاهين واللي انتي عملتيه وقف عند فدوى؟!".

وتابعت الفنانة: "المسلسل حقق نجاحا باهر، وربنا منحني هذا الدور الرائع لأن ترتيبه سبحانه وتعالى عظيم".

إلى ذلك، أشارت إلى أنها إذا تعاونت مع ابنتها المخرجة مايا فإنها ستسمع كلامها في اختيارها في الورق واختيارها في الكاست وكل العناصر والرؤية الفنية، مشددةً على أن هذا ما تفعله مع أي مخرج تعمل معها حيث تعد نفسها تلميذة في العمل الفني.

