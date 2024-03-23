نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

أظهرت المؤشرات شبه النهائية لفرز أصوات صناديق الاقتراع فى انتخابات نقابة المحامين، حسم عبد الحليم علام منصب نقيب المحامين.

وفقا لما تم فرزه حتى الآن:

22277 صوت لصالح عبد الحليم علام.



15580 صوت لصالح سامح عاشور.

باقي بعض المحافظات جار حصرها.

عبد الحليم علام نقيبًا لـ المحامين

وصرح المستشار محمد عبد المعطى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، بأن اللجنة مستمرة فى تلقى نتائج فرز أصوات الناخبين فى انتخابات النقابة من اللجان الفرعية، مضيفا أنه من المحتمل أن يتم إعلان نتيجة النقيب غدًا الأحد.

وقال رئيس اللجنة إن اللجنة لم ترصد أى مخالفات أو معوقات لاحقت العملية الانتخابية، كما أن العملية الانتخابية سارت بانتظام.

عبد الحليم علام نقيبًا لـ المحامين

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، مساء اليوم فرز أصوات الناخبين فى انتخابات نقابة المحامين، التى عقدت اليوم على مقعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

وتنافس فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، 15 مرشحًا على منصب النقيب، و253 مرشحًا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.