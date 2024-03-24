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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفرخة بـ95 جنيهًا.. أسعار السلع في مبادرة خير مزارعنا لأهالينا بالزراعة

منافذ الوزارة
منافذ الوزارة

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات بمعرض خير مزارعنا لأهالينا، والذي اقامته الوزارة تحت شعار في حب مصر نلتقي.

وأكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف  علي المنافذ والمعارض توافد أعداد كبيره من المواطنين يوميا، على المعرض لشراء  احتياجاتهم  من السلع والمنتجات الغذائية، لافتا الى ان جميع السلع والمنتجات الغذائية  تتميز بجوده عاليه وباسعار تنافسيه تقل عن مثيلاتها في الأسواق الاخري بنحو من 20‎%‎ الي 50‎%‎.

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وأشار صالح الى ان المعرض والمنافذ الثابته والمتحركه التابعة للوزارة، جاءت لتلبي احتياجات المواطنين، والمساهمة في الحد من الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.


وأكد أن هناك اقبالا كبير من المواطنين على المعرض ، وأجنحته المختلفة، لشراء جميع السلع والمنتجات خاصة الاستراتيجية، لافتا الى استمرار المعرض، والمقام بموقع الزراعات المحمية بالدقي، حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مع ثبات الاسعار التي تم اعلانها.

أسعار السلع


وقال إن الاسعار جاءت على النحو التالي:

- سعر كيلو الأرز المعبأ 27 ج 
-سعركيلو الدقيق المعبأ 24ج 
- سعر كيلو السكر 27ج
- ⁠سعر كيلو البطاطس 5 ج
- ⁠سعر كيلو الجزر 5 ج
- ⁠سعر كيلو البصل 10ج
- ⁠سعر كيلو الخيار 10ج
- ⁠سعر كيلو الطماطم 5 ج 
- ⁠سعر كيلو اللبن السائب 25 
- ⁠سعر عدد 2 فرخة مبردة 190ج
- ⁠سعر كيلو اللحوم البلدي 300ج 
- ⁠سعر كيلو اللحم المفروم البلدي 300 
- ⁠سعر كيلو الكبده البلدي 300 
- ⁠سعر كيلو الأسماك البلطي 
- درجه اولي 70ج
- ⁠درجه ثانيه 60ج 
- ⁠درجه ثالثه 50ج 
- ⁠البوري 150ج 
بجانب ⁠تخفيضات تصل لـ 50‎%‎ لجميع أنواع التمور، وتخفيضات تصل الي 30‎%‎ علي جميع منتجات الزيوت.

الزراعة خير مزارعنا لأهالينا المنافذ عاليه رمضان شهر رمضان

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