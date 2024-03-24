بسبب الحشيش.. المشدد 6 سنوات لديلر الجيزة

قضت الدائرة 23 جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الجيزة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي عبد الشافي.

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي تحمل رقم 5187 جنايات قسم شرطة الجيزة، أن المتهم «ع. ر. ص» أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية المتهم بعد سماع أقوال الشهود، إلى محكمة جنايات الجيزة والتي أصدرت حكمها السابق ذكره.